Напук на САЩ и ФИФА: изгоненият африкански съдия получи важен наряд от УЕФА

Към сагата около съдия номер 1 на Африка за 2025 година Омар Артан се включиха и от УЕФА. Евроцентралата обяви, че именно реферът от Сомалия ще ръководи сблъсъка за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила на 12 август в Залцбург.

Както е известно, Артан беше включен в списъка от съдии, които ще свирят мачове от Мондиал 2026. Въпреки това преди няколко дни той не беше допуснат от властите в САЩ на летището в Маями и така беше принуден да се завърне в своята родина. От ФИФА пък подкрепиха действията на един от домакините на Световното първенство и извадиха 34-годишния рефер от съдиите на разположение за турнира. Въпреки това УЕФА реши да направи жест към Артан и му повери престижния наряд благодарение на сътрудничеството си с КАФ.

🏆 Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

Президентът на евроцентралата Александър Чеферин обясни този избор. “Омар Артан е отличен млад, но и опитен съдия, който се е доказал на най-високо ниво в Конфедерацията на африканския футбол. Този спорт е създаден, за да обединява хората, а УЕФА иска да покаже своето уважение към Омар и неговите изключителни съдийски умения, които му донесоха толкова престижен наряд. Благодарен съм към моя приятел и президент на КАФ Патрис Мотсепе за това, че с ентусиазъм подкрепи нашата инициатива”, обясни той.

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Самият Мотсепе също коментира решението на УЕФА. “Омар Артан направи Сомалия и целия народ на африканския континент невероятно горди. Неговото награждаване с приза “Мъжки съдия на КАФ за 2025 година” и включването му като рефер за Мондиал 2026 са признание за неговите съдийски умения от световна класа и за международното уважение, с което разполага. Много съм благодарен на моя приятел Александър Чеферин, че позволи на Омар Артан да ръководи мача за Суперкупата на Европа. Това е голяма чест за Омар Артан и за африканските рефери, както и отличен пример за футбола, който сплотява и обединява хората от Африка, Европа и света”, коментира президентът на КАФ.

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Снимки: Imago