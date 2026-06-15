Нови логистични проблеми на Световното напрегнаха Уругвай, ФИФА намери виновник

Националният отбор на Уругвай се сблъска с логистични проблеми броени часове преди дебюта си на Световното първенство през 2026 г. срещу Саудитска Арабия. Според уругвайската преса ФИФА не е успяла да финализира необходимата документация за разрешаване на чартърния полет, който трябваше да транспортира отбора на Марсело Биелса от Мексико до САЩ, което е забавило цялата операция.

Полетът е претърпял забавяне от поне три часа - ситуация, която пряко е повлияла на подготовката на националния отбор. Неприятността е наложила и отмяната на планираните пресконференции с Марсело Биелса и Хименес преди първия мач от състезанието.

В Уругвай обвиниха ФИФА за неуредицата, но по-късно от Световната футболна централа излязоха с изявление, в което прехвърлиха вината на съответната авиокомпания.

"Поради грешка на авиокомпанията при издаване на разрешителни в Мексико, отпътуването на националния отбор на Уругвай от Канкун за Маями се забави.

Авиокомпанията се извини за причиненото неудобство. ФИФА поддържаше тесен контакт с националния отбор на Уругвай през цялото им забавяне и работи заедно с летищните и оперативните партньори, за да ускори процеса и да сведе до минимум прекъсването на организацията на пътуването на отбора.“

Всичко приключи благополучно и отборът на Уругвай вече пристигна в Маями, а Марсело Биелса и Хосе Мария Хименес дадоха обещаната пресконференция.

Уругвай стартира участието си на Мондиал 2026 тази нощ срещу Саудитска Арабия.

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Снимки: Gettyimages