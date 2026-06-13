От ФИФА разпоредиха Египет да промени изцяло екипа си

Националният отбор на Египет е бил принуден да направи значителни промени в екипите си за Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада, след като от ФИФА са разпоредили, че нямат право да носят седемте звезди, които символизират рекордните седем титли на тима от Купата на африканските нации. Те традиционно се изобразяват над герба на страната и вече са се превърнали в емблематични за фланелката на “фараоните”.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Egypt have been ordered by FIFA to remove the 7 stars from their World Cup jersey ahead of their opener against Belgium.



FIFA has also instructed Egypt to change the gold colour used for player names and numbers. 🇪🇬



The 7 stars represent Egypt’s record… pic.twitter.com/lstJIpYZcu — The Touchmine | 𝐓 (@TouchmineX) June 13, 2026

От Фифа обаче са заявили, че този символи трябва да бъде премахнат. От световната футболна централа са пожелали още промени в златните букви, с които се изписват имената на играчите, както и номерацията на футболистите. От египетската федерация са взели решение да заменят изцяло златния дизайн, който традиционно използват за изписване на номерата и имената на футболистите, за да се съобразят с официалните разпоредби. Решенията са предизвикали дебат на местно ниво сред феновете на “фараоните”, като много от тях са изразили негативно отношение към желанието на ФИФА да бъдат премахнати най-вече седемте звезди, които са символ на гордост у местните привърженици.

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