Клинсман смята, Англия има вроден страх от спечелването на трофеи

Бившият национален селекционер на националните отбори на Германия и на САЩ Юрген Клинсман смята, че английските футболисти имат вроден страх от спечелването на големи трофеи. Отборът на сър Гарет Саутгейт два пъти беше на косъм от спечелването на Европейското първенство през 2021 и 2024 г., но загуби на финала съответно от Италия и Испания. В интерес на истината, това е и най-големият успех на Англия от 1966-а година насам, тъй като за всички тези години те не бяха достигали и финал за трофей.

Във въпросните два мача имаше доста моменти, в които победата беше на една ръка разстояние от Англия, но някакъв вроден инстинкт за отстъпление винаги се оказваше пречка. „Има нещо в решаващия момент, като финалите на Европейските първенства, за които говорим, което ги кара да се страхуват от себе си. Защото когато се доближат до победата във финала, когато са точно там, нещо в мозъка им се задейства и им казва: „О, не, не можем да го направим“, каза бившият нападател на Тотнъм в подкаста Men in Blazers, където гостува. „И подобен тип поведение ги лишава от вярата, че могат да го направят точно сега“.

„Започват силно, после превключват на по-ниска предавка и просто започват да се бранят, вместо да довършат мача и да отбележат още един гол. Ако искаш да спечелиш Световното първeнство, трябва да рискуваш. Няма да спечелиш Световното само с отбрана. Може би това е това, което липсва на Англия. За всички се отнася, че ако водиш с 1:0, трябва да вкараш втори гол и да приключиш мача“, казва още Клинсман.

Но нещата може и да бъдат различни догодина, когато Англия отново ще се опита да влезе като фаворит, този път водена от сънародника на Клинсман – Томас Тухел. Самият Тухел няколко пъти говори за това как този път искат да имат основна роля на турнира. Клинсман – световен шампион от 1990-а година и победил Англия на Световното първенство в Италия, вижда напредък в тази посока с изказването на сънародника си. "Всъщност това е напредък за Англия“, добави той. „Сега те казват: „Ще стигнем дотам, искаме да спечелим Световното първенство. Когато аз все още играех, те никога не вярваха, че могат да спечелят Световното. Може би защото разполагат с изключителен отбор, сега имат високи цели“.

Снимки: Gettyimages