Откраднаха част от екипировката на англичаните, вече има задържани

Двама души са били задържани от полицията в щата Мисури, след като значително количество от екипировката на английския национален отбор за Мондиала е било откраднато от превозните средства по пътя им към новата тренировъчна база на тима в Канзас Сити. Става дума за футболни обувки на играчите, топки и редица други тренировъчни принадлежности.

От “Скай Спортс” обаче съобщават, че по-голямата част от откраднатите вещи вече е била открита, така че се очаква липсващите неща да бъдат минимални.

От Английската футболна асоциация (FA) отказаха коментар по случая, като единствено заявиха, че въпросът вече е в ръцете на местната полиция.

„Разследваме предполагаема кражба на оборудване от превозно средство на отбор, пристигнало в Канзас Сити, при която тази вечер е установена липса на вещи. Двама заподозрени бяха задържани за допълнително разследване”, съобщиха от полицията в Канзас Сити.

Всеки път, когато Англия пътува в чужбина, а особено преди голям турнир, се извършва мащабна и сложна логистична операция, за да се гарантира, че цялата екипировка и оборудване ще бъдат на място преди пристигането на футболистите. Тренировъчни конуси, манекени за упражнения, футболни топки, спортни екипи, обувки и други принадлежности се транспортират между държави, за да се осигури на играчите всичко необходимо за подготовката им за срещите.

Съставът на Англия трябва да кацне в Мисури по-късно днес. В сряда (17 юни), на стадиона в Далас, тимът на Томас Тухел стартира срещу Хърватия от 23:00 часа българско време.

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