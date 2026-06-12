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Тухел призна, че може да използва Белингам на необичайна позиция

  • 12 юни 2026 | 09:56
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Селекционерът на Англия Томас Тухел призна, че по време на Световното първенство може да използва Джуд Белингам и в ролята на централен нападател в определени моменти. Германецът изпробва този ход и през второто полувреме на контролата срещу Коста Рика. След като извади Хари Кейн в 63-тата минута, той реши да не го заменя с друг нападател, а вкара в игра Морган Роджърс. Белингам пък бе преместен по-напред.

“Джуд може да играе като №9 в по-свободна позиция. Той може да се връща в халфовата линия, да влиза в полупространствата, да дриблира повече. Тогава Хари ще започне да асистира повече. Джун има качествата да вкарва, да бъде решителен и да влиза в наказателното поле, така че има възможност да играя и с него, и с Морган Роджърс. Искам да видя това поне за няколко минути. Ще видим”, заяви Тухел.

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Снимки: Imago

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