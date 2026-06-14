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  3. Дан Бърн: Искаме златото, безсмислено е да твърдим обратното

Дан Бърн: Искаме златото, безсмислено е да твърдим обратното

  • 14 юни 2026 | 12:21
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Английският национал Дан Бърн директно говори за спечелването на титлата на Мондиала. “Трите лъва” стартират чак в сряда с дерби срещу Хърватия от 23:00 часа българско време.

“Искаме да спечелим турнира - категоричен беше футболистът на Нюкасъл. - Мисля, че е безсмислено да идваме тук и да твърдим обратното. Предизвикателството пред нас е да добавим втора звезда на гърдите си. Така че да – това е целта ни.”

“На първо място, разполагаме с футболисти от световна класа. В лицето на Хари Кейн вероятно имаме един от най-добрите нападатели в света в момента. Освен това усещам, че в състава има играчи, които редовно се борят за най-големите и престижни трофеи - виждаме хора, които стигат далеч както в Премиър лийг, така и в Шампионската лига. Това ни дава увереност, че тук сме събрали силна група. Както вече казах обаче, невинаги е въпрос на това да имаш най-добрите индивидуалности, а да изградиш най-добрия отбор. Знам, че селекционерът говори много за „братството“ помежду ни, и вярвам, че именно това усещане може да ни изведе много далеч”, добави Бърн.

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