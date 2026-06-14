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"Лего" и два плюшени лъва сред откраднатите от англичаните неща

  • 14 юни 2026 | 13:01
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Два плюшени лъва, комплект "Лего" и няколко скъпи футболни обувки са част вещите, откраднати от лагера на националния отбор на Англия в Канзас Сити за Световното първенство, съобщава ДПА.

След подготовка във Флорида, преминала гладко и без контузии, "Трите лъва" трябваше да се справят с неочакван проблем в Средния запад. На пристигане в тренировъчната база в Канзас Сити беше установено, че липсва част от екипировката на тима, а кметът на града Куинтън Лукас заяви, че "местните, щатските и федералните" длъжностни лица работят върху "кражбата по време на транспортиране на оборудването на английския национален отбор".

Прокурорът на окръг Джаксън Мелиса Джонсън обвини двама мъже във връзка с инцидента - Мустафа Салик и Ерфан Камал за кражба на вещи, за което се предвижда до седем години затвор.

Документите на съда изброяват четири чифта футболни бутонки и пет чифта обувки, както и фланелки на националния отбор на Англия с автографи, топка от Световното първенство и чифт вратарски ръкавици. Сред останалите вещи има два плюшени лъва и комплект "Лего", който представлява обувки "Найк Еър".

Футболната асоциация на Англия съобщи по-рано, че повечето от откраднатата екипировка е била възстановена преди първата тренировъчна сесия в Swope Soccer village.

Попитан дали бутонките и ръкавиците му са стигнали до Канзас Сити, резервният вратар Дийн Хендерсън отговори с усмивка: "Да, за щастие. Мисля, че бяха откраднати, но сега си ги върнах, така че всичко е наред."

Англия ще започне участието си на Мондиал 2026 в сряда срещу Хърватия, а останалите опоненти в група L са Панама и Гана, припомня БТА.

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