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  3. Германските фенове отписаха Кюрасао преди първия мач на Бундестима

Германските фенове отписаха Кюрасао преди първия мач на Бундестима

  • 14 юни 2026 | 18:46
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Докато Германия е сред традиционните участници на Мондиалите, Кюрасао е на път да се превърне в една от големите истории на турнира като най-малката държава по територия и население, успяла да се класира за световни финали. Разликата в класите е огромна и германските привърженици го знаят, въпреки че някои от тях демонстрираха завидна доза дипломатичност:

„В рамките на 90 минути всичко е възможно. Те също имат добър отбор и разполагат със солидни футболни основи, наследени от Нидерландия. Затова не мисля, че трябва да бъдат подценявани“, заяви германецът Юлиус Бекер.

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Облечен с германското знаме като пола, той все пак е убеден, че Бундестимът ще спечели, но отдава нужното уважение на ентусиазма на съперника и на неговите нидерландски футболни корени. По-голям оптимизъм демонстрира Андреас Клайн от Манхайм. Според него Германия ще постигне категорична победа с 5:0 и няма да допусне гол във вратата си. Докато чакаше автобуса за феновете, Роланд Дистелдорф призна, че се притеснява повече от жегата и влажността в Хюстън, отколкото от самия съперник. Въпреки че футболистите на Кюрасао са далеч по-привикнали към подобни климатични условия, привърженикът от района на Кьолн е убеден, че Германия ще започне участието си на Мондиал 2026 с победа.

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