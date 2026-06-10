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В Германия са нетърпеливи за старта на Световното

  • 10 юни 2026 | 11:54
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В националния отбор на Германия са нетърпеливи за предстоящото Световно първенство, заяви спортният директор на Германския футболен съюз Руди Фьолер. „Мога да кажа - вчера на вечеря и на закуска също: разбира се, че наистина всички биха искали да започнат още сега. Очевидно колкото по-рано, толкова по-добре“, коментира Фьолер, след като германският тим тренира в кампуса на университета Уейк Форест в Уинстън-Сейлъм, в югоизточния американски щат Северна Каролина. Руди Фьолер вижда само позитивни знаци за завръщането на вратаря Мануел Нойер за първия мач на тима в неделя срещу Кюрасао. „Нищо не го притеснява. Всичко върви добре. Отново е в отбора“, заяви Фьолер за опитния страж.

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Нойер, заедно с другите трима вратари в състава - Оливер Бауман, Александър Нюбел и Йонас Урбиг, първоначално тренираха на съседен терен на стадион „Спрай“. Дългогодишният вратар на германския национален тим нямаше никакви видими проблеми с наскоро контузения си ляв прасец. Старши треньорът Юлиан Нагелсман планира да пусне 40-годишния страж като титуляр в Хюстън. Нойер поднови пълноценни занимания в понеделник, а останалите 23-ма полеви футболисти също тренират нормално. „Всички играчи са във форма и това е най-важното нещо на подобен турнир“, каза 66-годишният бивш национал Фьолер.

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Той многократно подчерта, че всички са „заредени“. Преди първия мач на Германия в Северна Каролина, спортният директор планира първо да пътува до Мексико Сити за откриващия мач на Мондиал 2026 между съдомакина Мексико и Република Южна Африка. След това Руди Фьолер ще отпътува директно до Ню Йорк за откриването на Германския дом на футбола там.

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Снимки: Gettyimages

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