Една от новите звезди на Германия посочи силните звезди на Кюрасао

Германският халф Александър Павлович призна, че не е бил запознат с отбора на Кюрасао преди жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г.

„По време на жребия, трябва да призная, не познавах страната. Но със сигурност е голямо събитие за тях и ние очакваме с нетърпение мача. Гледахме няколко видеозаписа от мачовете им. Те се опитват да контраатакуват и да се защитават много дълбоко. Трябва да сме подготвени за това. Очаквам с нетърпение турнира и всички сме много развълнувани“, цитира думите на Павлович Sport Bild.

Първият мач от груповата фаза между тези отбори ще се проведе на 14 юни. Германия е в Група Е. Техни съперници ще бъдат още Еквадор и Кот д'Ивоар. Кюрасао ще дебютира на Световното първенство.

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Снимки: Gettyimages