Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Една от новите звезди на Германия посочи силните звезди на Кюрасао

Една от новите звезди на Германия посочи силните звезди на Кюрасао

  • 12 юни 2026 | 18:14
  • 368
  • 1

Германският халф Александър Павлович призна, че не е бил запознат с отбора на Кюрасао преди жребия за Световното първенство по футбол през 2026 г.

„По време на жребия, трябва да призная, не познавах страната. Но със сигурност е голямо събитие за тях и ние очакваме с нетърпение мача. Гледахме няколко видеозаписа от мачовете им. Те се опитват да контраатакуват и да се защитават много дълбоко. Трябва да сме подготвени за това. Очаквам с нетърпение турнира и всички сме много развълнувани“, цитира думите на Павлович Sport Bild.

Първият мач от груповата фаза между тези отбори ще се проведе на 14 юни. Германия е в Група Е. Техни съперници ще бъдат още Еквадор и Кот д'Ивоар. Кюрасао ще дебютира на Световното първенство.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Американците се готвят за силен Мондиал

Американците се готвят за силен Мондиал

  • 12 юни 2026 | 16:03
  • 466
  • 0
Стоичков: Срещнах се с много големи шампиони!

Стоичков: Срещнах се с много големи шампиони!

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 1912
  • 8
Строяването на всички за химните по идея на италианска икона

Строяването на всички за химните по идея на италианска икона

  • 12 юни 2026 | 15:52
  • 2066
  • 1
Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

Скот Мактоминей може да пропусне първия мач на Шотландия на Световното

  • 12 юни 2026 | 15:44
  • 457
  • 0
Това са сред най-умните футболисти на Мондиала: един завърши Харвард, друг смята за милисекунди, а трети говори девет езика

Това са сред най-умните футболисти на Мондиала: един завърши Харвард, друг смята за милисекунди, а трети говори девет езика

  • 12 юни 2026 | 15:34
  • 1528
  • 0
Роналдо и Португалия тренират пред пълни трибуни

Роналдо и Португалия тренират пред пълни трибуни

  • 12 юни 2026 | 15:20
  • 687
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

Балов вече е футболист на Звезда! В Сърбия обявиха бомбастична сума

  • 12 юни 2026 | 15:58
  • 30869
  • 66
Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

Страхотна новина! Българският клубен баскетбол се завръща на голямата сцена

  • 12 юни 2026 | 16:57
  • 8001
  • 3
Григор и Циципас преди тенис шоуто в България: Правим го за децата, защото в нашите страни тенисът не е номер 1

Григор и Циципас преди тенис шоуто в България: Правим го за децата, защото в нашите страни тенисът не е номер 1

  • 12 юни 2026 | 14:40
  • 9315
  • 7
Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

Издирван от Ботев (Пловдив) се намери - ето с кой отбор подписа

  • 12 юни 2026 | 17:38
  • 9485
  • 10
Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

Скалони в последния момент повика новия бранител на Тотнъм

  • 12 юни 2026 | 13:14
  • 7865
  • 1
Сесил Каратанчева: Не съм сигурна, че тенисът беше моето призвание

Сесил Каратанчева: Не съм сигурна, че тенисът беше моето призвание

  • 12 юни 2026 | 13:52
  • 12647
  • 29