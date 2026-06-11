Германия с благороден жест към феновете си заради непосилните цени на Световното

Футболистите от националния отбор на Германия са предложили да покрият разходите за транспорт на своите привърженици за последния мач от груповата фаза на Световното първенство, съобщава "The Athletic".

Germany’s national team players have offered free transport for their supporters’ travel to the final group game of the World Cup.



The Germans are due to face Ecuador in New Jersey on June 25th, where much of the pre-tournament discussion has centred on the prohibitive cost of… pic.twitter.com/KPsqdYQnTV — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 10, 2026

На 25 юни германците ще се изправят срещу Еквадор в Ню Джърси, като голяма част от дискусиите преди турнира се въртят около непосилните цени на билетите за транспорт от центъра на Ню Йорк до стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси.

Към момента билетът за автобус по този маршрут струва 20 долара, докато двупосочно пътуване с влака на New Jersey Transit ще струва на феновете 98 долара, въпреки че обичайната цена е 12,90 евро. Губернаторът на Ню Джърси Майки Шерил обвини за увеличението отказа на ФИФА да покрие транспортните разходи на привържениците по време на Световното първенство и защити ценовото решение като начин за защита на местните данъкоплатци.

Germany’s national team players have offered free transport for their supporters’ travel to the final group game of the World Cup.



Germany are due to face Ecuador in New Jersey on June 25th, where much of the pre-tournament discussion has centred on the prohibitive cost of… pic.twitter.com/BXDWYIovND — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 11, 2026

За германските фенове контрастът е огромен. По време на Европейското първенство през 2024 г., което се проведе в Германия, пътуването с местните влакове беше безплатно при представяне на валиден билет за мач. За привържениците, които вече са затруднени от скъпите самолетни билети и хотели, този допълнителен разход е поредното бреме.

В отговор на това, група от опитни играчи в състава на селекционера Юлиан Нагелсман, водена от капитана Йошуа Кимих, са предприели иницитива да облекчат феновете си. В понеделник Германската футболна асоциация (DFB) е изпратила имейли до членовете на своите регистрирани фен клубове, които "The Athletic" е видял и проверил.

„Ще дадем всичко от себе си – както на терена, така и извън него – за да сме сигурни, че ще споделим един успешен и незабравим турнир. Вашата подкрепа означава всичко за нас. Напълно сме наясно с жертвите, които правите, за да бъдете с нас това лято, особено финансовите. Ето защо, като отбор, искаме да ви се отблагодарим и да ви помогнем с особено предизвикателното пътуване до стадиона. За нашия мач от групата срещу Еквадор на 25 юни 2026 г. в Ню Джърси, организирахме безплатен автобусен транспорт за вас", се казва в съобщението на футболистите на Германия.

Организираните автобуси ще разполагат с места за 4000 привърженици. Желаещите да се възползват от предложението бяха поканени да се регистрират на уебсайта на DFB. В имейла се обяснява, че ако търсенето надхвърли 4000 души, местата в автобусите ще бъдат разпределени чрез случаен жребий, а спечелилите ще бъдат уведомени до 11 юни.

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„Надяваме се, че това ще улесни малка част от нашето голямо съвместно пътуване. Ще се видим в Ню Йорк! Вашият национален отбор", завършва съобщението.

Това е поредна инициатива на Бундестима за сближаване с феновете на отбора, които претърпяха значителни разочарования на последните две световни първенства, където Германия отпадна още в групите. Жестът беше приет изключително положително от фенове и местни медии, които похвалиха играчите за проявената инициатива.

Германия започва турнира срещу Кюрасао на 14 юни в Хюстън. След това ще се изправи срещу Кот д'Ивоар в Торонто на 20 юни, преди финалния мач срещу Еквадор.

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