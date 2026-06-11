Халф на РБ Лайпциг разкри къде е бил, когато Нагелсман го е извикал спешно за Мондиал 2026

Германският национал Асан Уедраого се представи остроумно на пресконференция на тима преди Мондиал 2026, като показа завидно чувство за хумор заедно със съотборника си от РБ Лайпциг Давид Раум.

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20-годишният халф разказа как е бил повикан от селекционера на Германия Юлиан Нагелсман, докато е бил на почивка в испанския курорт Марбея, казвайки, че телефонът е звъннал, докато е „лежал на шезлонг, релаксирайки с приятелите си“.

Уедраого добави, че е изтичал зад ъгъла, за да не може никой да го чуе. Нагелсман му е казал, че иска да го повика като късно попълнение.

🇩🇪 😄 Lacher auf der #DFB-Pk: Assan Ouédraogo über den entscheidenden Nagelsmann-Anruf: „Ich war auf der Liege und unfassbar am Chillen. Der Puls ging direkt von 0 auf 180. Ich bin um die Ecke gerannt, damit mich keiner hört. Dann hat er gefragt, ob ich betrunken bin. Aber ich… pic.twitter.com/7R9EgNEa6N — Patrick Berger (@berger_pj) June 10, 2026

„Бях невероятно щастлив. После ме попита дали съм пиян. Но аз така или иначе не пия“, заяви с усмивка той. Уедраого беше повикан миналия петък като заместник на тийнейджъра на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл, който се контузи в Чикаго преди контролата срещу САЩ.

Халфът каза, че не е говорил преди това с Карл. „Честно казано, никога не сме се засичали. Всъщност не се познаваме“, коментира германецът.

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Уедраого дебютира за Германия през ноември 2025 г. и отбеляза първия си гол за национален отбор при победата с 6:0 над Словакия в Лайпциг за квалификациите за Световното първенство, след като влезе като резерва.

Описвайки стила си на игра, той каза: „Бих се описал като непредсказуем - свободен стил. Една от силните ми страни е дриблирането.“

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След като получил обаждането от Нагелсман, Уедраого заяви, че е прекъснал почивката си в Испания, взел си багажа и отлетял за Северна Каролина, пристигайки в лагера на Германия ден преди останалата част от отбора. „Докато отборът не пристигна, определено ми беше много скучно на този огромен тренировъчен терен“, разказа той.

Гледайки напред към разширения Световен шампионат с 48 отбора, той добави, че е развълнуван от всички мачове. „Бих гледал почти всичките“, завърши футболистът, цитиран от ДПА.

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Снимки: Imago