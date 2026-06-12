Шлотербек: Цялата ми концентрация е насочена към Световното

Защитникът на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек реагира на въпрос за потенциалния трансферен интерес от Реал Мадрид с настояването, че основният му приоритет в момента е представянето с екипа на германския държавен тим на Световното първенство.

Футболистът наскоро подписа нов договор с настоящия си клуб Борусия Дортмунд до 2031 година, но специална клауза за откупуване оставя нащрек испанския гранд и английския Ливърпул преди летния прозорец. Въпросната клауза е ограничена до само три отбора, като Реал и мърсисайдци бяха потвърдени като два от тях.

Новият старши треньор на Реал Мадрид Жозе Моуриньо има готовност да активира специфичната опция в контракта на Шлотербек с тима от Дортмунд на стойност между 50 и 60 милиона евро, а според телевизия Sky Sport и вестник Bild, мадридчани вече са влезли в контакт с мениджъра на 26-годишния бранител относно евентуален трансфер това лято.

„Да, разбира се, че чувам за нещо подобно чрез медиите, но по същество вече го казах преди няколко седмици - цялата ми концентрация в момента е насочена върху Световното първенство, върху първия ни мач“, коментира Нико Шлотербек и допълни: "В Катар видяхме как може да протече такъв откриващ двубой. Изключително важно е, поради което, въпреки че съм чувал за това, изобщо не ми е в главата."

Първата среща на Германия на Мондиал 2026 е с тима на Кюрасао на 14 юни, а след това предстоят мачове срещу Кот д'Ивоар на 20 юни и срещу Еквадор на 25 юни.

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