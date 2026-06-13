Ундав преди първия мач на Германия: Само като си помисля къде бях преди четири години

Предстоящият дебют на германския национал Дениз Ундав на Световното първенство не беше дори далечна мечта преди четири години, но 29-годишният футболист сега е готов да увенчае необичайната си кариера с присъствие на най-голямата футболна сцена. Нападателят, който изглеждаше сякаш е отпаднал от борбата за място в Бундестима, когато не беше повикан за мачове през 2025 г., сега е в много силна форма и изглежда готов за титулярно място в първия мач от група Е срещу Кюрасао в неделя (20:00 часа българско време). Германците играят в групата също с Кот д'Ивоар и Еквадор.

Преди четири години Ундав се подвизаваше по терените във Втората белгийска дивизия и участието на Мондиал изглеждаше далечна перспектива.

„Когато си помисля къде бях само преди четири години, не можех да си представя, че ще бъда тук. Сега всичко идва много бързо и искаме да победим и да имаме успех“, каза Ундав на пресконференция.

Нападателят се наслади на превъзходен сезон в Бундеслигата с Щутгарт, за да си върне мястото в германския национален отбор, отбелязвайки 19 гола в първенството и завършвайки втори сред голмайсторите след Хари Кейн. Той се присъедини към Щутгарт през 2023 г. от Брайтън.

Също през март обаче мястото му в германския национален отбор изглеждаше под въпрос. След като вкара победен гол в последния момент като резерва срещу Гана, вместо да получи похвала от селекционера на Германия Юлиан Нагелсман, той почти не получи възможност за титулярно място в бъдеще.

Нагелсман се извини и Ундав запази голмайсторската си форма с още два гола при победата с 4:0 срещу Финландия през май.

„Да вкарвам голове е моя работа, независимо дали съм от пейката, или не. Независимо дали ще играя от началото, или не, трябва да се раздавам на 100% и да вкарвам голове. Това е единственото нещо. На останалото не можеш да повлияеш. Би било много важно да започнем с победа след последните два неуспешни старта на Световните първенства през 2018 и 2022 година. Искаме да спечелим. Ако започнеш с победа в първия мач, тогава поставяш маркер за отбора и това е много важно за нас и феновете“, завърши Ундав, цитиран от БТА.

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