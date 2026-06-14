Нойер: Младите съотборници дори говорят по-различен немски език

Вратарят на Германия Мануел Нойер признава, че усеща голямата разлика от това да е значително по-възрастен от своите съотборници. Стражът на Байерн (Мюнхен) е на 40 години и наскоро се завърна в Бундестима, за да помогне на Световното първенство. Световният шампион от 2014 г. даже ще бъде титуляр, макар да е сред най-старите футболисти на целия Мондиал.

Нойер се върна към спомените си как някога е ползвал уокмен, но сега светът вече е по-различен. Манията от 80-те години на миналия век за поставяне на касета в преносим плейър отдавна бе изпреварена от цифровите средства, но вратарят разказа, че е притежавал именно описания уокмен за слушане на музика.

„Трябва да бъда честен и да кажа, че в началото имах уокмен“, обърна се Нойер към колегата си Оливер Бауман в клип. Резервата пък му отвърна, че е имал преносим CD плейър.

Двамата вратари демонстрират, че се разбират добре и обсъдиха как по-млади играчи като Джамал Мусиала и Флориан Виртц говорят един вид немски, който по-възрастните национали не винаги разбират.

„Мисля, че ако всички се движим в една посока, тогава е ОК и езикът да е малко по-различен“, коментира Нойер.

Едно съвременно развитие в живота на капитана на Байерн е неговата диета.

„Храня се без глутен и без лактоза. Нямам алергия, непоносимост или нещо подобно. Просто знам, че се възстановявам по-бързо и след това мога да започна следващата тренировка по позитивен начин. Имам много добър опит с това от 2017 година насам“, завърши ветеранът, цитиран от БТА.

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