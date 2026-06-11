Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Йонатан Та: Не бива да подценяваме Кюрасао

Йонатан Та: Не бива да подценяваме Кюрасао

  • 11 юни 2026 | 23:20
  • 311
  • 1

Кюрасао не бива да се подценява, предупреди германският защитник Йонатан Та преди откриващия мач между двата отбора от Група Е на Световното първенство в неделя.

Германия е нетърпелива да започне турнира с убедителна победа след шокиращите отпадания още в груповата фаза през 2018 и 2022 г.

Кюрасао, воден от нидерландския специалист Дик Адвокаат, е дебютант на Мондиал и е най-малката страна, класирала се за Световното първенство.

„Вчера проведохме отборна дискусия за Кюрасао и това е добър отбор с играчи, обучени в Нидерландия“, каза Та на пресконференция. „Но ние сме фаворити и съм уверен, че ще спечелим мача.“

Германците играят също срещу Кот д'Ивоар на 20 юни и срещу Еквадор в група Е.

„Виждам в отбора на Германия много играчи с много качество, много играчи в разцвета на силите си и няколко, които играят последното си Световно първенство“, каза друг германски защитник - Нико Шлотербек. „Имаме наистина добър микс. Всички просто го очакват с нетърпение.“

Германците ще играят в горещо време в Хюстън с очаквани температури около 30 градуса по Целзий, но играчите казаха, че са се фокусирали само върху първия мач. Те също така казаха, че не са чувствали никакъв натиск преди първия си мач.

„Няма никакъв натиск. Влизаме в това с увереност и в неделя искаме да покажем колко сме добри“, каза Шлотербек.

„Не бива да се крием от никого. Ние сме топ, топ, топ отбор и отново показваме германските качества на терена след много дълго време. Имаме дисциплина, страст и способност да се съпротивляваме и ако покажем германските си добродетели, тогава сме в добра позиция“, добави той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фен колабира минути преди старта на Световното

Фен колабира минути преди старта на Световното

  • 11 юни 2026 | 22:16
  • 513
  • 0
"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 17047
  • 78
Стоичков от "Ацтека": Започва се! Тъжно е само, че отново България не е на мондиала

Стоичков от "Ацтека": Започва се! Тъжно е само, че отново България не е на мондиала

  • 11 юни 2026 | 21:42
  • 2262
  • 41
Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

  • 11 юни 2026 | 21:20
  • 11941
  • 14
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 15193
  • 39
Мексикански фенове рано-рано влязоха на "Ацтека"

Мексикански фенове рано-рано влязоха на "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 19:46
  • 2530
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

"Ацтека" видя отличен старт на Мексико, червени картони вкараха мача в историята

  • 11 юни 2026 | 23:59
  • 17047
  • 78
България с първа победа във VNL след успех над Иран

България с първа победа във VNL след успех над Иран

  • 11 юни 2026 | 23:57
  • 23946
  • 14
Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

Откриха Мондиал 2026 с пищна церемония на легендарния "Ацтека"

  • 11 юни 2026 | 21:02
  • 15193
  • 39
Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

Докато целият свят гледа към Мексико: Реал Мадрид обяви Жозе Моуриньо

  • 11 юни 2026 | 21:20
  • 11941
  • 14
Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

Любо Пенев: Много хора казват битка, но това е война! Най-важното е, че аз ще бъда крайният победител

  • 11 юни 2026 | 13:28
  • 93381
  • 126
Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

Храмът на Мондиалите - там, където Пеле стана крал, а Марадона бог на футбола

  • 11 юни 2026 | 15:37
  • 17339
  • 27