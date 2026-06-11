Йонатан Та: Не бива да подценяваме Кюрасао

Кюрасао не бива да се подценява, предупреди германският защитник Йонатан Та преди откриващия мач между двата отбора от Група Е на Световното първенство в неделя.

Германия е нетърпелива да започне турнира с убедителна победа след шокиращите отпадания още в груповата фаза през 2018 и 2022 г.

Кюрасао, воден от нидерландския специалист Дик Адвокаат, е дебютант на Мондиал и е най-малката страна, класирала се за Световното първенство.

„Вчера проведохме отборна дискусия за Кюрасао и това е добър отбор с играчи, обучени в Нидерландия“, каза Та на пресконференция. „Но ние сме фаворити и съм уверен, че ще спечелим мача.“

Германците играят също срещу Кот д'Ивоар на 20 юни и срещу Еквадор в група Е.

„Виждам в отбора на Германия много играчи с много качество, много играчи в разцвета на силите си и няколко, които играят последното си Световно първенство“, каза друг германски защитник - Нико Шлотербек. „Имаме наистина добър микс. Всички просто го очакват с нетърпение.“

Германците ще играят в горещо време в Хюстън с очаквани температури около 30 градуса по Целзий, но играчите казаха, че са се фокусирали само върху първия мач. Те също така казаха, че не са чувствали никакъв натиск преди първия си мач.

„Няма никакъв натиск. Влизаме в това с увереност и в неделя искаме да покажем колко сме добри“, каза Шлотербек.

„Не бива да се крием от никого. Ние сме топ, топ, топ отбор и отново показваме германските качества на терена след много дълго време. Имаме дисциплина, страст и способност да се съпротивляваме и ако покажем германските си добродетели, тогава сме в добра позиция“, добави той.

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Снимки: Gettyimages