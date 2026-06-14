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Нагелсман вярва, че Нойер ще демонстрира топ форма на Мондиал 2026

  • 14 юни 2026 | 12:09
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Нагелсман вярва, че Нойер ще демонстрира топ форма на Мондиал 2026

Националният отбор на Германия няма да подцени първия си опонент на Мондиал 2026 - Кюрасао, настоя селекционерът Юлиан Нагелсман, добавяйки, че успехът на Бундестима на турнира ще зависи сериозно от вратаря Мануел Нойер. 40-годишният страж пропусна двата подготвителни мача срещу Финландия и САЩ, но според наставника той е готов да застане под рамката на вратата за откриващия мач срещу карибската страна.

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"Имаме много доверие в него. За да имаме добро Световно първенство, ще ни е необходим Мануел в топ форма и мисля, че той може да направи това. Той не беше намерил правилния ритъм, но сега го откри", каза германският специалист по време на своята пресконференция. Германците ще се опитат да възстановят наранената си репутация на най-голямата сцена, след като в предишните две издания на турнира отпадаха още в груповата фаза. "Когато погледнем към последните две Световни първенства, не се представихме добре, така че няма да бъдем споменати като фаворит този път. Нашата работа е да изиграем перфектен Мондиал сега и тогава ще бъдем фаворити на следващия", заяви треньорът.

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Мачът срещу Кюрасао ще предложи битка между най-младия селекционер на турнира в лицето на Юлиан Нагелсман, който е на 38, изправящ се срещу най-възрастния - 78-годишния Дик Адвокаат. Германецът обаче се пошегува, че се надява да не бъде в професията толкова дълго. "Обичам работата си, но се надявам да правя различни неща на тази възраст. Дик Адвокаат е много добър треньор и се справя брилянтно за Кюрасао. Това е страхотен комплимент за работата му", каза той. Нагелсман също така добави, че левият бек Натаниъл Браун ще направи дебюта си на Световно първенство в откриващия двубой от група “E” тази вечер.

Останалите опоненти на Бундестима са Еквадор и Кот д'Ивоар, срещу които ще играе съответно на 20 юни и 25 юни.

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Снимки: Gettyimages

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