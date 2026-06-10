Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Нападател на Германия: Хората в националния отбор вярват в мен

Нападател на Германия: Хората в националния отбор вярват в мен

  • 10 юни 2026 | 14:00
  • 302
  • 0

Нападателят Ник Волтемаде твърди, че се чувства като у дома си в състава на Германия за Световно първенство въпреки трудния си сезон за Нюкасъл в Премиър лийг.

24-годишният офанзивен футболист започна първата половина на кампанията в английския елит със седем попадения, но след януари успя да отбележи само веднъж. Пред списание Stern той заяви, че "интензитетът на критиките не го е изненадал", но смята, че въпросите около головата му суша не са напълно заслужени.

Нюкасъл помагах на други позиции, дори като дефанзивен полузащитник. Въпреки това някои експерти продължиха да ме съдят като централен нападател. Може да съм един от по-младите играчи, но всички знаят на какво съм способен. Помогнах да се класираме за Световното първенство с моите голове. Ценен член на отбора съм. Хората тук вярват в мен. Чувствам, че ме разбират", каза Волтемаде.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

Младият германец има 11 участия за Бундестима и беше титуляр във всеки един от квалификационните мачове през есента, вкарвайки всяко от четирите си попадения по време на пресявките. В предпоследната контрола на Германия преди Мондиала срещу Финландия Волтемаде влезе като резерва, но в последния мач срещу САЩ в събота той изобщо не се появи на терена.

Тимът на Юлиан Нагелсман започва участието си на Световното първенство срещу Кюрасао в неделя, а останалите отбори в група “E” са Еквадор и Кот д'Ивоар.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 10:01
  • 2666
  • 2
Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

  • 10 юни 2026 | 07:55
  • 3938
  • 0
Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

  • 10 юни 2026 | 07:34
  • 7274
  • 6
Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

  • 10 юни 2026 | 07:01
  • 3028
  • 1
Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

  • 10 юни 2026 | 06:33
  • 3840
  • 1
Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

  • 10 юни 2026 | 06:08
  • 15347
  • 12
Виж всички

Водещи Новини

Очаквайте на живо! Хулио Веласкес говори преди старта на подготовката

Очаквайте на живо! Хулио Веласкес говори преди старта на подготовката

  • 10 юни 2026 | 14:27
  • 50
  • 0
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 11145
  • 31
България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

България излиза срещу Белгия в първия си двубой от Лигата на нациите

  • 10 юни 2026 | 07:15
  • 16827
  • 18
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 1456
  • 2
Венци Стефанов говори пред медиите преди първата тренировка на Славия

Венци Стефанов говори пред медиите преди първата тренировка на Славия

  • 10 юни 2026 | 14:28
  • 1
  • 0
(Не)гостоприемното Световно първенство

(Не)гостоприемното Световно първенство

  • 10 юни 2026 | 04:28
  • 20749
  • 45