Нападател на Германия: Хората в националния отбор вярват в мен

Нападателят Ник Волтемаде твърди, че се чувства като у дома си в състава на Германия за Световно първенство въпреки трудния си сезон за Нюкасъл в Премиър лийг.

24-годишният офанзивен футболист започна първата половина на кампанията в английския елит със седем попадения, но след януари успя да отбележи само веднъж. Пред списание Stern той заяви, че "интензитетът на критиките не го е изненадал", но смята, че въпросите около головата му суша не са напълно заслужени.

"В Нюкасъл помагах на други позиции, дори като дефанзивен полузащитник. Въпреки това някои експерти продължиха да ме съдят като централен нападател. Може да съм един от по-младите играчи, но всички знаят на какво съм способен. Помогнах да се класираме за Световното първенство с моите голове. Ценен член на отбора съм. Хората тук вярват в мен. Чувствам, че ме разбират", каза Волтемаде.

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Младият германец има 11 участия за Бундестима и беше титуляр във всеки един от квалификационните мачове през есента, вкарвайки всяко от четирите си попадения по време на пресявките. В предпоследната контрола на Германия преди Мондиала срещу Финландия Волтемаде влезе като резерва, но в последния мач срещу САЩ в събота той изобщо не се появи на терена.

Тимът на Юлиан Нагелсман започва участието си на Световното първенство срещу Кюрасао в неделя, а останалите отбори в група “E” са Еквадор и Кот д'Ивоар.

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Снимки: Gettyimages