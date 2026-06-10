Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Очаквайте в 16:00 Венци Стефанов и Ратко Достанич разкриват плана за лятната подготовка на Славия
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид сключи “най-важното споразумение в историята на футбола”

Реал Мадрид сключи “най-важното споразумение в историята на футбола”

  • 10 юни 2026 | 14:56
  • 3729
  • 3

След като вчера Реал Мадрид поднови партньорството си с основния си спонсор Emirates, днес клубът обяви удължаването на споразумението си и със своя доставчик на спортно облекло, а именно adidas.

Реал Мадрид обяви историческо споразумение
Реал Мадрид обяви историческо споразумение

Новият договор между двете страни е за още осем години - до лятото на 2034-та. Така се продължава дългогодишното сътрудничеството между Реал Мадрид и adidas, което започна още през далечната 1980-а и продължава над 35 години с някои прекъсвания. Според испанските медии подновеният контракт ще носи на клуба рекордни спонсорски приходи от около 120 млн. евро на сезон.

Ето защо преизбраният президент на мадридчани Флоренино Перес подчерта значимостта на сделката. “Подписаното днес споразумение е най-важното в историята на футбола. Стратегическото партньорство между Реал Мадрид и adidas ни помогна през тези три десетилетия да преживее един от най-прекрасните периоди в нашата история. Също така то послужи да продължим да подхранваме това универсално чувство, наречено мадридизъм”, заяви клубният шеф.

Реал Мадрид за новия екип: Съвършенство, майсторство и манталитет на победител
Реал Мадрид за новия екип: Съвършенство, майсторство и манталитет на победител

Изпълнителният директор на adidas Бьорн Гулден също коментира новия договор. “Това е едно от най-дългите и успешни партньорства в спорта. Реал Мадрид е много специален клуб с невероятна история. Невероятно горд съм, че трите ленти продължават да бъдат част от тази изключително успешна история. Гледаме напред към това да създаваме най-добрите продукти за тима, помагайки му да се представя на най-високо ниво и предлагайки на феновете по света атрактивни лайфстайл продукти, които им позволяват да показват своята страст и подкрепа за клуба както на стадионите, така и на улиците”, каза той.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

Тухел не поставя Англия сред фаворитите за титлата на Световното първенство

  • 10 юни 2026 | 10:01
  • 2879
  • 3
Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

Атлетико Мадрид отхвърли първата оферта на Ювентус за Сьорлот

  • 10 юни 2026 | 07:55
  • 4147
  • 0
Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

Манчестър Сити готов да се раздели с куп играчи

  • 10 юни 2026 | 07:34
  • 8122
  • 7
Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

Гръмотевични бури заплашват провеждането на мачове на Световното

  • 10 юни 2026 | 07:01
  • 3142
  • 1
Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

Напрежение в Мексико дни преди Световното - протестиращи блокираха "Ацтека"

  • 10 юни 2026 | 06:33
  • 3956
  • 1
Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

Аржентина приключи контролите с класика, Меси блесна с брилянтно включване от пейката

  • 10 юни 2026 | 06:08
  • 15588
  • 13
Виж всички

Водещи Новини

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

Веласкес избра Левски пред Сампдория, ето какво каза

  • 10 юни 2026 | 15:22
  • 6920
  • 6
Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

Венци Стефанов говори пред медиите - гледайте на живо!

  • 10 юни 2026 | 15:45
  • 3103
  • 7
Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

Хулио Веласкес: Целите са ясни! Новите попълнения трябва да покажат глад

  • 10 юни 2026 | 15:24
  • 5005
  • 23
ЦСКА с първа тренировка днес

ЦСКА с първа тренировка днес

  • 10 юни 2026 | 09:30
  • 14817
  • 43
SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

SOS! България е напът да изгуби Нургюл Салимова

  • 10 юни 2026 | 15:16
  • 5657
  • 11
Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

Локо (София) отмъкна голмайстора на Втора лига под носа на Ботев (Пловдив)

  • 10 юни 2026 | 14:18
  • 9955
  • 15