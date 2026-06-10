Реал Мадрид сключи “най-важното споразумение в историята на футбола”

След като вчера Реал Мадрид поднови партньорството си с основния си спонсор Emirates, днес клубът обяви удължаването на споразумението си и със своя доставчик на спортно облекло, а именно adidas.

Реал Мадрид обяви историческо споразумение

Новият договор между двете страни е за още осем години - до лятото на 2034-та. Така се продължава дългогодишното сътрудничеството между Реал Мадрид и adidas, което започна още през далечната 1980-а и продължава над 35 години с някои прекъсвания. Според испанските медии подновеният контракт ще носи на клуба рекордни спонсорски приходи от около 120 млн. евро на сезон.

🤝 Real Madrid and @adidas extend the most successful partnership in world football! — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 10, 2026

Ето защо преизбраният президент на мадридчани Флоренино Перес подчерта значимостта на сделката. “Подписаното днес споразумение е най-важното в историята на футбола. Стратегическото партньорство между Реал Мадрид и adidas ни помогна през тези три десетилетия да преживее един от най-прекрасните периоди в нашата история. Също така то послужи да продължим да подхранваме това универсално чувство, наречено мадридизъм”, заяви клубният шеф.

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Изпълнителният директор на adidas Бьорн Гулден също коментира новия договор. “Това е едно от най-дългите и успешни партньорства в спорта. Реал Мадрид е много специален клуб с невероятна история. Невероятно горд съм, че трите ленти продължават да бъдат част от тази изключително успешна история. Гледаме напред към това да създаваме най-добрите продукти за тима, помагайки му да се представя на най-високо ниво и предлагайки на феновете по света атрактивни лайфстайл продукти, които им позволяват да показват своята страст и подкрепа за клуба както на стадионите, така и на улиците”, каза той.

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