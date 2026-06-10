Реал Мадрид сключи “най-важното споразумение в историята на футбола”

След като вчера Реал Мадрид поднови партньорството си с основния си спонсор Emirates, днес клубът обяви удължаването на споразумението си и със своя доставчик на спортно облекло, а именно adidas.
Реал Мадрид обяви историческо споразумение
Новият договор между двете страни е за още осем години - до лятото на 2034-та. Така се продължава дългогодишното сътрудничеството между Реал Мадрид и adidas, което започна още през далечната 1980-а и продължава над 35 години с някои прекъсвания. Според испанските медии подновеният контракт ще носи на клуба рекордни спонсорски приходи от около 120 млн. евро на сезон.
Ето защо преизбраният президент на мадридчани Флоренино Перес подчерта значимостта на сделката. “Подписаното днес споразумение е най-важното в историята на футбола. Стратегическото партньорство между Реал Мадрид и adidas ни помогна през тези три десетилетия да преживее един от най-прекрасните периоди в нашата история. Също така то послужи да продължим да подхранваме това универсално чувство, наречено мадридизъм”, заяви клубният шеф.
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Изпълнителният директор на adidas Бьорн Гулден също коментира новия договор. “Това е едно от най-дългите и успешни партньорства в спорта. Реал Мадрид е много специален клуб с невероятна история. Невероятно горд съм, че трите ленти продължават да бъдат част от тази изключително успешна история. Гледаме напред към това да създаваме най-добрите продукти за тима, помагайки му да се представя на най-високо ниво и предлагайки на феновете по света атрактивни лайфстайл продукти, които им позволяват да показват своята страст и подкрепа за клуба както на стадионите, така и на улиците”, каза той.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google