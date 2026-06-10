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  3. Бенфика обяви раздялата с Моуриньо и потвърди договорка с Марко Силва

Бенфика обяви раздялата с Моуриньо и потвърди договорка с Марко Силва

  • 10 юни 2026 | 12:10
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Бенфика обяви раздялата с Моуриньо и потвърди договорка с Марко Силва

Бенфика официално обяви, че се разделя с Жозе Моуриньо и е постигнал договорка с Марко Силва, който ще стане новият старши треньор на тима. В съобщението на португалския гранд се казва, че Реал Мадрид официално е поискал да назначи Моурино, като ще плати неустойка в размер на 15 милиона евро. От там допълват, че специалистът е дал съгласието си да поеме “белите”.

Марко Силва ще подпише договор за две години, като в него има опция за удължаването му с още една. Той сложи край на петгодишния си престой във Фулъм миналата седмица, когато контрактът му с лондончани изтече.

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Снимки: Imago

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