Бенфика обяви раздялата с Моуриньо и потвърди договорка с Марко Силва

Бенфика официално обяви, че се разделя с Жозе Моуриньо и е постигнал договорка с Марко Силва, който ще стане новият старши треньор на тима. В съобщението на португалския гранд се казва, че Реал Мадрид официално е поискал да назначи Моурино, като ще плати неустойка в размер на 15 милиона евро. От там допълват, че специалистът е дал съгласието си да поеме “белите”.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

Марко Силва ще подпише договор за две години, като в него има опция за удължаването му с още една. Той сложи край на петгодишния си престой във Фулъм миналата седмица, когато контрактът му с лондончани изтече.

Acordo com Marco Silva



A Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, em comunicado à CMVM, que chegou a acordo com Marco Silva para a celebração de um contrato de trabalho válido por duas épocas, extensível até 2028/29. pic.twitter.com/yCEapjFFEf — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

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Снимки: Imago