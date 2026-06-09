Реал Мадрид с последна стъпка преди да покаже Моуриньо

Малко след новината за неуспешната оферта за Хулиан Алварес, от Реал Мадрид информираха, че официално се разделят с Алваро Арбелоа, който беше временен наставник на първия тим през изминалия сезон. Това е и последната формалност преди очакваното пристигане на Жозе Моуриньо.

В съобщението за Арбелоа клубът не уточнява дали специалистът ще остане на друга позиция в структурата, но формулировката в края на изявлението предполага, че той може да напусне Реал Мадрид окончателно.

“Реал Мадрид и Алваро Арбелоа постигнаха споразумение за прекратяване на неговия период като треньор на първия отбор.



Реал Мадрид изразява своята дълбока благодарност към Алваро Арбелоа, който по време на целия си път в клуба, още от пристигането си в нашата академия, винаги е демонстрирал лоялност, отдаденост и професионализъм. Неговата фигура е пример за ценностите на нашия клуб.



Реал Мадрид, който винаги ще бъде негов дом, желае на Алваро Арбелоа и на цялото му семейство много късмет в този нов етап от живота им.“

43-годишният бивш защитник, който е юноша на Реал и играч на първия отбор в продължение на седем сезона, се присъедини към треньорския щаб на „Ла Фабрика“ през лятото на 2020 г. В първите си два сезона той води последователно отборите на Infantil A, с който става шампион в лигата, и Cadete A. През лятото на 2022 г. поема юздите на Juvenil A, който ръководи в продължение на три сезона. Още в първата си кампания с тима той постига национален требъл (титла в лигата, Купа на Краля и Купа на шампионите).

Ново разочарование за Алваро Арбелоа

В началото на настоящия сезон той пое Реал Мадрид Кастийя, преди през януари, в средата на кампанията, да застане начело на първия отбор, за да коригира курса след уволнението на Чаби Алонсо. В 28-те мача, в които води Реал Мадрид, Арбелоа постигна 18 победи, 2 равенства и 8 загуби. Отборът отпадна на осминафиналите за Купата на Краля от втородивизионния Албасете, беше елиминиран на четвъртфиналите в Шампионската лига от Байерн, а в Ла Лига остана далеч зад Барселона.

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google