Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид с последна стъпка преди да покаже Моуриньо

Реал Мадрид с последна стъпка преди да покаже Моуриньо

  • 9 юни 2026 | 21:12
  • 1094
  • 1
Реал Мадрид с последна стъпка преди да покаже Моуриньо

Малко след новината за неуспешната оферта за Хулиан Алварес, от Реал Мадрид информираха, че официално се разделят с Алваро Арбелоа, който беше временен наставник на първия тим през изминалия сезон. Това е и последната формалност преди очакваното пристигане на Жозе Моуриньо.

В съобщението за Арбелоа клубът не уточнява дали специалистът ще остане на друга позиция в структурата, но формулировката в края на изявлението предполага, че той може да напусне Реал Мадрид окончателно.

“Реал Мадрид и Алваро Арбелоа постигнаха споразумение за прекратяване на неговия период като треньор на първия отбор.

Реал Мадрид изразява своята дълбока благодарност към Алваро Арбелоа, който по време на целия си път в клуба, още от пристигането си в нашата академия, винаги е демонстрирал лоялност, отдаденост и професионализъм. Неговата фигура е пример за ценностите на нашия клуб.

Реал Мадрид, който винаги ще бъде негов дом, желае на Алваро Арбелоа и на цялото му семейство много късмет в този нов етап от живота им.“

43-годишният бивш защитник, който е юноша на Реал и играч на първия отбор в продължение на седем сезона, се присъедини към треньорския щаб на „Ла Фабрика“ през лятото на 2020 г. В първите си два сезона той води последователно отборите на Infantil A, с който става шампион в лигата, и Cadete A. През лятото на 2022 г. поема юздите на Juvenil A, който ръководи в продължение на три сезона. Още в първата си кампания с тима той постига национален требъл (титла в лигата, Купа на Краля и Купа на шампионите).

Ново разочарование за Алваро Арбелоа
Ново разочарование за Алваро Арбелоа

В началото на настоящия сезон той пое Реал Мадрид Кастийя, преди през януари, в средата на кампанията, да застане начело на първия отбор, за да коригира курса след уволнението на Чаби Алонсо. В 28-те мача, в които води Реал Мадрид, Арбелоа постигна 18 победи, 2 равенства и 8 загуби. Отборът отпадна на осминафиналите за Купата на Краля от втородивизионния Албасете, беше елиминиран на четвъртфиналите в Шампионската лига от Байерн, а в Ла Лига остана далеч зад Барселона.

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква
 Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Унгария обърна десетима от Казахстан, за малко да се стигне до голяма трагедия

Унгария обърна десетима от Казахстан, за малко да се стигне до голяма трагедия

  • 9 юни 2026 | 22:20
  • 607
  • 0
Канада извика заместник на контузения Марсело Флорес

Канада извика заместник на контузения Марсело Флорес

  • 9 юни 2026 | 21:36
  • 569
  • 0
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 13425
  • 65
Защитник на Швеция пропусна тренировка

Защитник на Швеция пропусна тренировка

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 491
  • 0
Рекордните осем футболисти над 40 години ще участват на Световното първенство

Рекордните осем футболисти над 40 години ще участват на Световното първенство

  • 9 юни 2026 | 19:51
  • 1686
  • 0
Барселона обяви война на Реал Мадрид и Флорентино Перес

Барселона обяви война на Реал Мадрид и Флорентино Перес

  • 9 юни 2026 | 19:47
  • 10748
  • 43
Виж всички

Водещи Новини

Волейболните национали тренират в Бразилия

Волейболните национали тренират в Бразилия

  • 9 юни 2026 | 20:22
  • 6721
  • 5
Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

Официално: Реал М предложи 150 млн. евро за Алварес, Атлетико отговори какво очаква

  • 9 юни 2026 | 20:40
  • 13425
  • 65
Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

Спор във „Вабанк“: Кой ще вдигне световната купа на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 18:56
  • 5509
  • 7
ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
  • 47023
  • 299
Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
  • 17384
  • 66
България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

България обсъжда кандидатура за домакинство на Евро 2036?

  • 9 юни 2026 | 15:13
  • 12961
  • 29