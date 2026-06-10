Реал Мадрид се разбра с Дъмфрис

Реал Мадрид е подписал със защитника на Интер Дензъл Дъмфрис, според журналиста Фабрицио Романо. Споразумението е за четири години. Италианският клуб ще получи 20 милиона евро за трансфера на 30-годишния футболист.

Дъмфрис е с Интер от 2021 г. С отбора той е спечелил две италиански първенства, три титли от Купата на Италия и две Суперкупи.

🚨💣 EXCLUSIVE: Denzel Dumfries to Real Madrid, HERE WE GO! ⚪️🇳🇱



Deal in place and all agreed with Dutch right back to join Real Madrid from Inter, Spanish club will trigger €20m release clause.



Dumfries has accepted Madrid, deal closed tonight and formal steps to follow. pic.twitter.com/UghisoJwmh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026

През сезон 2025/26 нидерландецът изигра 28 мача във всички състезания, отбелязвайки 5 гола и давайки 2 асистенции.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages