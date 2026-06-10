Реал Мадрид се разбра с Дъмфрис

Реал Мадрид е подписал със защитника на Интер Дензъл Дъмфрис, според журналиста Фабрицио Романо. Споразумението е за четири години. Италианският клуб ще получи 20 милиона евро за трансфера на 30-годишния футболист.
Дъмфрис е с Интер от 2021 г. С отбора той е спечелил две италиански първенства, три титли от Купата на Италия и две Суперкупи.
През сезон 2025/26 нидерландецът изигра 28 мача във всички състезания, отбелязвайки 5 гола и давайки 2 асистенции.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages