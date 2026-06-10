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Реал Мадрид се разбра с Дъмфрис

  • 10 юни 2026 | 03:46
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Реал Мадрид се разбра с Дъмфрис

Реал Мадрид е подписал със защитника на Интер Дензъл Дъмфрис, според журналиста Фабрицио Романо. Споразумението е за четири години. Италианският клуб ще получи 20 милиона евро за трансфера на 30-годишния футболист.

Дъмфрис е с Интер от 2021 г. С отбора той е спечелил две италиански първенства, три титли от Купата на Италия и две Суперкупи.

През сезон 2025/26 нидерландецът изигра 28 мача във всички състезания, отбелязвайки 5 гола и давайки 2 асистенции.

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Снимки: Gettyimages

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