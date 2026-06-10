Реал Мадрид е подновил интереса си към Шлотербек

Реал Мадрид е подновил интереса си към защитника на Борусия (Дортмунд) Нико Шлотербек, съобщава Bild. Договорът на 26-годишния германец с вестфалци включва клауза за откупуване от 50-60 милиона евро.

Играчът е харесван от Жозе Моуриньо, който ще стане новият старши треньор на Реал Мадрид. Самият Шлотербек също е заинтересован от евентуалната бъдеща сделка.

Шлотербек е в Борусия (Дортмунд) от 2022 г. През миналия сезон той изигра 37 мача във всички състезания, в които отбеляза 5 гола и направи 2 асистенции.

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Снимки: Gettyimages