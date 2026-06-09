Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Реал Мадрид
  3. Реал Мадрид обяви историческо споразумение

Реал Мадрид обяви историческо споразумение

  • 9 юни 2026 | 12:30
  • 2349
  • 1
Реал Мадрид обяви историческо споразумение

От Реал Мадрид официално обявиха новото си споразумение със своя основен спонсор Emirates. Така сътрудничеството между двете страни ще продължи поне до 2031 година, като то ще обхване не само футболните, но и баскетболните състави на клуба.

Авиокомпанията е спонсор на Реал Мадрид от 2011 година, а от 2013-а насам е основният такъв. Ето защо оттогава насам на фланелката на “лос бланкос” е поставено логото именно на Emirates. Удължаването на договора помежду им означава, че това ще стане най-дълготрайното спонсорство върху екип на отбор в историята на Ла Лига.

“Това споразумение е партньорство, което отразява много специалните взаимоотношения, които сме изградили през годините. Бяхме и продължаваме да бъдем заедно по време на един от най-успешните периоди в нашата история”, коментира клубният президент Флорентино Перес.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

Футболист на Станимир Стоилов се контузи и няма да играе на Световното първенство

  • 9 юни 2026 | 09:45
  • 2907
  • 0
Защитник на Англия ще играе с предпазна маска на Мондиал 2026

Защитник на Англия ще играе с предпазна маска на Мондиал 2026

  • 9 юни 2026 | 09:30
  • 2048
  • 0
Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

Дешан: Това е Олисе, от когото се нуждаем

  • 9 юни 2026 | 08:15
  • 1451
  • 0
Испания не се затрудни с Перу в генералната репетиция преди Световното

Испания не се затрудни с Перу в генералната репетиция преди Световното

  • 9 юни 2026 | 07:03
  • 9560
  • 0
Канаваро: Опитът от мачове срещу подобни съперници е безценен

Канаваро: Опитът от мачове срещу подобни съперници е безценен

  • 9 юни 2026 | 06:46
  • 3381
  • 0
Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

Кулибали: Цел минимум пред Сенегал е четвъртфинал

  • 9 юни 2026 | 05:32
  • 3717
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

ММС на среща с ЦСКА заради "Армията", министърът: Инвеститорите са дали тройно повече пари

  • 9 юни 2026 | 10:57
  • 23885
  • 134
Министър Енчо Керязов: Не може Национална спортна база да е на такава загуба

Министър Енчо Керязов: Не може Национална спортна база да е на такава загуба

  • 9 юни 2026 | 11:25
  • 16282
  • 18
Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

Левски пусна абонаментните карти, очакванията са за рекордни продажби

  • 9 юни 2026 | 12:04
  • 6287
  • 24
Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

Славия се разбра със Звезда за Балов, Венци Стефанов се закани на ЦСКА

  • 9 юни 2026 | 10:10
  • 16751
  • 39
Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

Обзор на лудия сезон в Sesame НБЛ!

  • 9 юни 2026 | 10:00
  • 5384
  • 3
Везенков идва в България! Двама титуляри отпадат и двама нови се включват за мача с Норвегия

Везенков идва в България! Двама титуляри отпадат и двама нови се включват за мача с Норвегия

  • 9 юни 2026 | 10:38
  • 3328
  • 9