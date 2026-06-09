Реал Мадрид обяви историческо споразумение

От Реал Мадрид официално обявиха новото си споразумение със своя основен спонсор Emirates. Така сътрудничеството между двете страни ще продължи поне до 2031 година, като то ще обхване не само футболните, но и баскетболните състави на клуба.

Авиокомпанията е спонсор на Реал Мадрид от 2011 година, а от 2013-а насам е основният такъв. Ето защо оттогава насам на фланелката на “лос бланкос” е поставено логото именно на Emirates. Удължаването на договора помежду им означава, че това ще стане най-дълготрайното спонсорство върху екип на отбор в историята на Ла Лига.

🤝 Five more seasons together.

Real Madrid and @Emirates renew their partnership agreement, continuing a collaboration built on excellence, ambition, and a shared vision for the future.

Because this is only the beginning. pic.twitter.com/Vy1AhamrAb — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 9, 2026

“Това споразумение е партньорство, което отразява много специалните взаимоотношения, които сме изградили през годините. Бяхме и продължаваме да бъдем заедно по време на един от най-успешните периоди в нашата история”, коментира клубният президент Флорентино Перес.

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