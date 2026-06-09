Барселона обяви война на Реал Мадрид и Флорентино Перес

Изпълняващият длъжността президент на Барселона Рафа Юсте обяви, че ще бъдат предприети действия срещу Реал Мадрид и неговия президент, като остро разкритикува Флорентино Перес заради изявленията му по „случая Негреира“. Юсте временно е начело на каталунците до започването на новия мандат на преизбрания Жоан Лапорта през юли.

“На 600 км оттук (в Мадрид - бел.ред.) не могат да преглътнат всички тези титли - започна Юсте. - Едно е да завиждаш, а съвсем друго е да изпитваш ярост. Вече им казах, когато президентът на Реал Мадрид, на една гротескна пресконференция, която за мен беше срамна, ни обвини, че титлите са били купени, че сме ги спечелили благодарение на съдиите, сякаш страничните съдии вкарват голове. Че ако Негреира... Вие вярвате ли, че всички титли са спечелени така? Това, което се случва, е, че този господин не може да преглътне това, което правим. Това ми го казваше Гуардиола: „Паметта на „кулес“ е много къса“. Но аз имам памет. Нашият правен отдел е подготвил съдебните искове, които ще предприемем срещу Реал Мадрид и срещу фигурата на неговия президент. Той прибягна до позор, за да ни дестабилизира. Ще се срещнем в съда. Никой няма да опетни името на Барса, тази емблема. Ние ще се погрижим за това.“

„Ще ги подгоним, защото имаме всички шансове да спечелим. Мислите ли, че можете да ни заплашвате, като казвате, че сте изпратили 500 страници? Ще видите“, продължи временният бос по време на редовна среща на „Сената 2026“ – събитие, на което се събират 1000-та най-стари членове на клуба с ръководството.

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Юсте говори и по редица други теми:

„Изиграхме грандиозен сезон, с добра игра, спечелихме всичко у дома. Ла Масия е в основата на тази институция, затова изпратихме осем играчи в испанския национален отбор. Говорещи каталунски. Имаме много млади футболисти, които трябва да растат и да съзряват. Да спечелиш титла и купа не е лесно, затова искам да благодаря за работата на Ханзи Флик, неговия щаб, възстановителите... Благодаря също на Деко и Боян, защото направиха нещо много трудно – да изградят гръбнака на отбора. Този състав е консолидиран и ще ни донесе много радост”, щастлив е той.

„Привлякохме Гордън, който е много универсален играч, а Флик харесва такива футболисти, които пресират като Рафиня. Гордън е изключително скромен. Днес няма да е възможно, но до края на сезона със сигурност ще научите за някои нови попълнения, по които Деко и Боян работят.“

„Една от най-важните части на този клуб е балансът между спортните резултати и икономиката. Заварихме един разбит клуб и му връщаме силата. Безспорно е, че както каза президентът Лапорта, радостта щеше да се завърне. И това се случи. Много е лесно да се правиш на интересен и да привличаш играчи безразборно. Ние не го направихме. Когато пристигнахме, трябваше да намалим един фонд за заплати, който беше до небесата, а сега ще можем да спазваме правилото 1:1, което ще ни позволи да привличаме играчи нормално. Има много неща, които ще ни донесат печалби, като например този стадион, “Спотифай Камп Ноу”. Той е много важна част от икономиката. Това ще бъде стадион за 105 000 души. Друг важен момент е мърчандайзингът, магазините на Барса... навсякъде се чупят рекорди. Когато представим резултатите, ще видите как сме затворили годината и ще се зарадвате много. Вървим в правилната посока, в много добра посока.“

„Имаме най-добрия женски отбор в света и сме много горди. Ще направим всичко възможно той да продължи да бъде това, което е – световен еталон. Алексия и Мапи си тръгват... Сигурен съм, че един ден ще се върнат у дома, защото сърцата им са „куле“. В Осло изпитахме огромна радост.“

„Нашите отбори са непобедими. В хандбала постигаме невероятни резултати. Този уикенд искаме да бъдем в Берлин и може да бъде славно. Ние сме най-добрият спортен и многопрофилен клуб в света. Хокей, баскетбол, футзал... Все още можем да спечелим всички първенства. Ние сме хора, които искат да печелят, и то да печелят по правилния начин. Виждам състоянието на отборите и може би сме имали известна промяна в темпото, но всички искат да побеждават. Промяната в темпото се дължи на баскетбола, това е много важна секция. Клубът планира да направи основна реорганизация. Ще върнем баскетбола там, където заслужава. Ние сме в плейофите, а други са извън тях.“

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