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  3. Бернардо Силва разочарова Барселона и постави Атлетико и Реал Мадрид в готовност

Бернардо Силва разочарова Барселона и постави Атлетико и Реал Мадрид в готовност

  • 10 юни 2026 | 11:02
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В Португалия отбелязват, че скорошните изявления на Бернардо Силва, в които той признава, че „Барселона е опция, която имам, но все още не съм взел решение. Ще търся отбор, в който ме искат“, не са се харесали особено в каталунската столица. Радио RAC 1 информира, че думите на португалския футболист са предизвикали известна изненада в Барса, тъй като в клуба са имали устна договорка с него за подписване на двугодишен договор.

„Нямам никакво съмнение, че Бернардо Силва би се вписал в Барса“, заяви селекционерът на Португалия Роберто Мартинес.

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Селекционерът на Португалия определи Бернардо Силва като перфектен за Барселона

31-годишният португалски полузащитник, чийто договор с Манчестър Сити изтича, възнамерява да вземе решение за бъдещето си след Световното първенство през 2026 г. Португалското издание „A Bola“ подчертава, че с тези изявления Бернардо Силва „отваря вратата за други заинтересовани клубове като Атлетико Мадрид и Реал Мадрид“. Исак Суарес съобщава в MARCA, че Атлетико Мадрид продължава да приоритизира привличането на Бернардо Силва пред всеки друг ход на трансферния пазар.

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С пристигането на Жозе Моуриньо на треньорската скамейка на Реал Мадрид, опцията Бернардо Силва да акостира на „Сантяго Бернабеу“ също набира сила. През последните седмици всичко сочеше, че Барселона е най-вероятната дестинация за португалския национал.

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