Над 70 хиляди посрещнаха папата на "Бернабеу", а Перес му показа трофеите на Реал Мадрид

По време на посещението си в Испания, папа Лъв XIV не пропусна да гостува и на стадиона на Реал Мадрид, където беше посрещнат от над 70 хиляди души. Така за втори път в историята “Бернабеу” прие католически глава след Йоан Павел II през далечната 1982 година.
Реал или Барса - ето какво отговори Папа Лъв XIV
След като получи големи овации, папата се обърна към събралите се хора: “Предполагам, че за един футболист, да отбележи гол на този стадион, е момент, който променя живота му, но днес мадридската църква вкара гол за вечността”.
Преди това папа Лъв XIV беше посрещнат лично от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, който му показа клубния музей с многобройните трофеи на “лос бланкос”, а накрая подари на американеца реплика на стадиона, както и фланелка на тима с номер 1 и неговото светско име - Робърт Ф. Превост. От своя страна, папата връчи на домакина специален медал.
Както е известно, при пристигането си в испанската столица, католическият глава призна за своите пристрастия именно към Реал Мадрид.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google