Над 70 хиляди посрещнаха папата на "Бернабеу", а Перес му показа трофеите на Реал Мадрид

По време на посещението си в Испания, папа Лъв XIV не пропусна да гостува и на стадиона на Реал Мадрид, където беше посрещнат от над 70 хиляди души. Така за втори път в историята “Бернабеу” прие католически глава след Йоан Павел II през далечната 1982 година.

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След като получи големи овации, папата се обърна към събралите се хора: “Предполагам, че за един футболист, да отбележи гол на този стадион, е момент, който променя живота му, но днес мадридската църква вкара гол за вечността”.

The world’s most famous Real Madrid fan, Pope Leo XIV, makes a triumphant entrance into the Santiago Bernabéu Stadium. pic.twitter.com/rhOMjLbcoe — Catholic Sat (@CatholicSat) June 8, 2026

Преди това папа Лъв XIV беше посрещнат лично от президента на Реал Мадрид Флорентино Перес, който му показа клубния музей с многобройните трофеи на “лос бланкос”, а накрая подари на американеца реплика на стадиона, както и фланелка на тима с номер 1 и неговото светско име - Робърт Ф. Превост. От своя страна, папата връчи на домакина специален медал.

President Florentino Pérez 🤝 Pope Leo XIV pic.twitter.com/b7s7QXU9vy — Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) June 8, 2026

Както е известно, при пристигането си в испанската столица, католическият глава призна за своите пристрастия именно към Реал Мадрид.

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