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Реал Мадрид за новия екип: Съвършенство, майсторство и манталитет на победител

  • 3 юни 2026 | 12:10
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Реал Мадрид за новия екип: Съвършенство, майсторство и манталитет на победител

В изборната за Реал Мадрид седмица клубът представи новия си екип, с който ще радва феновете си през сезон 2026/27 г. Интересното е, че за първи път Реал ще има два цвята върху фланелката си, без да се брои основният бял. Те са разпределени между рекламния надпис и ивиците на ръкавите.

В края на ръкавите и на яката също се забелязва зелен завършек. Фланелката не е изцяло гладка, като върху белия фон се вижда шарка с квадратни форми. Има шарка и вътре в буквите на рекламния надпис.

Ето как клубът описва екипа: „Това е екип с модерен дизайн, който интегрира графични елементи, вдъхновени от бижутата в короната на герба на нашия клуб, отразявайки съвършенство, майсторство и манталитет на победител. Проектирана да отговори на изискванията за елитни постижения, фланелката притежава най-новата технология на Adidas за максимален въздушен поток, за да поддържа играчите свежи по време на мачове.“

В официалното видео за представянето участват Белингам, Чуамени, Браим, Винисиус, Мбапе, Рюдигер и Хаусен. Това потвърждава, макар и без официално съобщение, че германският централен защитник ще продължи да носи фланелката на „белия балет“ още един сезон.

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