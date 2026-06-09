Моуриньо пристигна в Мадрид, ето кога може да бъде представен от Реал

Новият наставник на Реал Мадрид Жозе Моуриньо тази сутрин пристигна в испанската столица за назначението си като треньор на отбора, съобщава Фабрицио Романо. Както е известно, Специалния ще подпише договор за три години.

Междувременно, “Ел Чирингито” и “Мундо Депортиво” очакват официалното потвърждение от Реал Мадрид за Моуриньо да стане днес, а най-вероятно утре той ще бъде представен на специална пресконференция пред местните медии. Също така оттам посочват, че възможната причина за забавеното потвърждение за завръщането на португалеца е вчерашното посещение на папа Лъв XIV на “Бернабеу”.

🚨✈️ José Mourinho, in Madrid today ahead of his presentation as new Real Madrid head coach on a three year deal. pic.twitter.com/z8yTYhVYxS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 9, 2026

Междувременно, треньорът вече е дал на ръководството своите трансферни желания, които са обвързани предимно с по-голяма стабилност в защита. Ето защо първите две нови попълнения на Реал Мадрид - Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис, са именно бранители.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jose Mourinho's presentation as new Real Madrid manager could happen on Wednesday.



— @elchiringuitotv pic.twitter.com/Is6wMB1vsM — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) June 9, 2026

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Снимки: Gettyimages