Нойер поднови тренировки с Германия

Вратарят Мануел Нойер най-накрая се завърна към тренировките на отбора на Германия, който се подготвя за Световното първенство в базовия си лагер на турнира.

Ветеранът отсъства от игра в продължение на три седмици поради контузия на левия прасец, но се присъедини към отбора за единствената им открита тренировка пред 3000 фенове в понеделник вечерта, няколко часа след като пристигна в лагера им от Чикаго. Той изглеждаше напълно здрав, докато правеше упражнения с другите двама вратари Оливер Бауман и Александер Нюбел, както и с резервния страж Йонас Урбиг.

Manuel Neuer is back in team training for the first time since his calf injury [📸 @itstheicebird] pic.twitter.com/8eEyCpu473 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 8, 2026

Световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада започва в четвъртък. Първият мач на Германия е в неделя срещу тима на Кюрасао, а другите им съперници в груповата фаза са Кот д'Ивоар и Еквадор. Световният шампион от 2014 година Нойер се оттегли от отбора през 2024. Сега той се завърна, но пропусна последните мачове от подготовката срещу Финландия на 31 май в Майнц и срещу отбора на САЩ в събота в Чикаго.

Селекционерът Юлиан Нагелсман направи 40-годишния играч на Байерн (Мюнхен) свой първи избор за Световното първенство, като похвали неговата аура и каза, че е преживял всичко в дългата си кариера. Нагелсман заяви, че не се притеснява, че Нойер няма да има мач за подготовка преди турнира и вижда мача срещу аутсайдера Кюрасао като идеалния старт за Нойер.

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"Ако имах вратар, който е на 22 години, щях да имам по-големи проблеми със ситуацията. Но Мануел е имал толкова много мачове и толкова много моменти в тренировките. Не му трябват много тестове, за да влезе в ритъм", каза Нагелсман.

Нагелсман беше включил всички играчи в 45-минутната тренировка, включително Асан Уедраого, който също пристигна в понеделник като заместник на контузения Ленарт Карл.

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Снимки: Imago