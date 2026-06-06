Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Германия
  3. Нагелсман: Контузията на Карл е огромен шок

Нагелсман: Контузията на Карл е огромен шок

  • 6 юни 2026 | 03:34
  • 172
  • 0

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман коментира контузията на Ленарт Карл, която го извади от състава за Световното първенство. Вместо него, в тима беше повикан Асан Уедраого от РБ Лайпциг.

„Невероятно много съжалявам за Лени. Със своя безгрижен характер, талант, скорост и манталитет той пасваше идеално на отбора. За него и за всички нас е огромен шок, че ще пропусне Световното първенство”, заяви Нагелсман.

Опасенията се потвърдиха: Ленарт Карл пропуска Световното първенство
Опасенията се потвърдиха: Ленарт Карл пропуска Световното първенство

“Малка утеха е, че той е млад и пред него има още много турнири. Много ни се искаше да бъде с нас в отбора. С Асан Уедраого получаваме играч, който, също като Лени, направи фантастичен старт на кариерата си в националния отбор. Той също е изключително талантлив и очакваме от него смела и освободена игра“, цитира официалният сайт на Германския футболен съюз думите на Нагелсман.

Ленарт Карл се контузия на вчершаната тренировка на Бундестима. Той е с разкъсани мускулни влакна и щесе възстановява няколко седмици.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Унгария показа убийствена ефективност срещу Финландия

Унгария показа убийствена ефективност срещу Финландия

  • 5 юни 2026 | 23:26
  • 1206
  • 0
Младата звезда на Байерн се контузи, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

Младата звезда на Байерн се контузи, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

  • 5 юни 2026 | 22:33
  • 1775
  • 5
Русия не остави шанс на Буркина Фасо

Русия не остави шанс на Буркина Фасо

  • 5 юни 2026 | 22:16
  • 1519
  • 0
Лапоухов и Ебонг титуляри при убедителна победа на Беларус

Лапоухов и Ебонг титуляри при убедителна победа на Беларус

  • 5 юни 2026 | 22:02
  • 1581
  • 0
Томас Франк не бърза да се връща към треньорството

Томас Франк не бърза да се връща към треньорството

  • 5 юни 2026 | 21:37
  • 994
  • 0
Меси оглавява списъка с номинираните за Мача на звездите в МЛС

Меси оглавява списъка с номинираните за Мача на звездите в МЛС

  • 5 юни 2026 | 21:06
  • 1155
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

Лъвът не изрева в Кишинев: България поведе на два пъти, но не би

  • 5 юни 2026 | 21:50
  • 60658
  • 332
Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

Какъв край на сезона в Sesame НБЛ! Балкан ликува с титлата след епична битка до последните секунди с Локо Пловдив

  • 5 юни 2026 | 21:30
  • 32768
  • 45
България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

България със страхотна първа победа в Лигата на нациите

  • 5 юни 2026 | 23:55
  • 7010
  • 33
Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

Димитров: Индивидуални детински грешки ни попречиха да победим, играчите винаги ще имат моето доверие

  • 5 юни 2026 | 22:05
  • 5200
  • 31
Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

Новият капитан на България: Лош завършек на сезона

  • 5 юни 2026 | 22:22
  • 5584
  • 13
Официално: Левски представи втори нов футболист

Официално: Левски представи втори нов футболист

  • 5 юни 2026 | 20:05
  • 22205
  • 99