Нагелсман: Контузията на Карл е огромен шок

Селекционерът на националния отбор на Германия Юлиан Нагелсман коментира контузията на Ленарт Карл, която го извади от състава за Световното първенство. Вместо него, в тима беше повикан Асан Уедраого от РБ Лайпциг.

„Невероятно много съжалявам за Лени. Със своя безгрижен характер, талант, скорост и манталитет той пасваше идеално на отбора. За него и за всички нас е огромен шок, че ще пропусне Световното първенство”, заяви Нагелсман.

Опасенията се потвърдиха: Ленарт Карл пропуска Световното първенство

“Малка утеха е, че той е млад и пред него има още много турнири. Много ни се искаше да бъде с нас в отбора. С Асан Уедраого получаваме играч, който, също като Лени, направи фантастичен старт на кариерата си в националния отбор. Той също е изключително талантлив и очакваме от него смела и освободена игра“, цитира официалният сайт на Германския футболен съюз думите на Нагелсман.

Ленарт Карл се контузия на вчершаната тренировка на Бундестима. Той е с разкъсани мускулни влакна и щесе възстановява няколко седмици.

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Снимки: Imago