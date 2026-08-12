Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Евертън
  3. Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

  • 12 авг 2026 | 22:53
  • 519
  • 0
Нападател на Евертън е обвинен от ФА за нарушения на правилата за залагания

Нападателят на Евертън Мартин Шериф е обвинен в нарушаване на правилата за залагания на Английската футболна асоциация, след като е направил 61 залога на футболни мачове за период от 15 месеца, съобщи английският ръководен орган.

20-годишният Шериф не е играл за първия отбор на “карамелите” и е прекарал миналия сезон под наем в Родъръм и Порт Вейл.

„Твърди се, че играчът е нарушил правило E1.2 на ФА по отношение на 61 залога, направени на футболни мачове между 20 ноември 2024 г. и 12 февруари 2026 г.“, се казва в изявление на ФА.

„Мартин Шериф има срок до понеделник, 17 август, да даде отговор.“

Шериф е поредният играч, който е изправен пред обвинения, свързани със залагания, след като Айвън Тони получи осеммесечно наказание през 2023 г. за 232 нарушения на правилата за залагания на Футболната асоциация.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора предна година е абсолютният крал на Европа

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора предна година е абсолютният крал на Европа

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 15669
  • 46
Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

  • 12 авг 2026 | 22:38
  • 433
  • 0
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

  • 12 авг 2026 | 22:14
  • 37056
  • 119
Хъл Сити купи сенегалски защитник за рекордна сума

Хъл Сити купи сенегалски защитник за рекордна сума

  • 12 авг 2026 | 22:05
  • 1142
  • 0
Рапид (Виена) продължи респектиращата си серия

Рапид (Виена) продължи респектиращата си серия

  • 12 авг 2026 | 21:48
  • 783
  • 0
Европейското участие на Дебрецен приключи с разгром, Пламен Андреев остана на пейката

Европейското участие на Дебрецен приключи с разгром, Пламен Андреев остана на пейката

  • 12 авг 2026 | 21:29
  • 1052
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора предна година е абсолютният крал на Европа

ПСЖ триумфира в мач на волята срещу Астън Вила и за втора предна година е абсолютният крал на Европа

  • 12 авг 2026 | 23:55
  • 15669
  • 46
АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

АЕК се добра до дузпи, но ОФИ Крит спечели Суперкупата на Гърция

  • 12 авг 2026 | 22:14
  • 37056
  • 119
Отложиха Славия - Левски

Отложиха Славия - Левски

  • 12 авг 2026 | 13:40
  • 43325
  • 150
Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

Левски излиза в най-скъпия мач в историята на родния футбол: ето колко ще вземе при успех срещу АЕК

  • 12 авг 2026 | 10:22
  • 81385
  • 168
Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

Янев предупреди ЦСКА: Ако подходим, че "няма какво да стане", ще сгрешим

  • 12 авг 2026 | 12:20
  • 41711
  • 74
Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

Илиан Илиев: Чака ни много работа в Черно море! Възходът на Левски е заслужен

  • 12 авг 2026 | 11:32
  • 27615
  • 31