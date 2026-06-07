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Вторият вратар на Германия не е доволен от завръщането на Нойер

  • 7 юни 2026 | 15:58
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Вратарят на Хофенхайм Оливер Бауман заяви, че не е особено щастлив от факта, че отново е втори избор в националния отбор на Германия, но ще преглътне това в името на отборния успех. Очакванията през целия сезон бяха Бауман да пази на световното, но изненадващото завръщане в тима на отказалия се 40-годишен вратар на Байерн Мюнхен Мануел Нойер промени реда в селекцията на старши треньора на Бундестима Юлиан Нагелсман.

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"В началото не бях доволен от новината за връщането на Нойер. Но веднага след това си казах, че трябва да го направя в името на отбора. Така че изобщо не съм си помислял и да откажа възможността да бъда на световното", заяви Бауман пред RTL. Неговият шанс да играе на световното все пак не е малък, тъй като Нойер пропусна и двете контроли на германците до момента заради травма в прасеца. Въпреки това Нагелсман твърди пред медиите в Германия, че опитният страж ще бъде готов за двубоя с Кюрасао следващата седмица. "С Мануел имаме чудесни взаимоотношения. И преди, и след контролата със САЩ говорихме с него и обсъдихме някои ситуации", допълни Бауман.

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