Елиът Андерсън се надява да oправдае вложените в него пари

Новото попълнение на Манчестър Сити Елиът Андерсън заяви, че се надява да успее да изплати вложените в него 116 млн. паунда. Халфът осъществи трансфер това лято, а за правата му "гражданите" заплатиха втората най-висока сума в историята на британския футбол на Нотингам Форест.

Андерсън ще може да дебютира за новия си клуб още в неделя в срещата за “Къмюнити Шийлд” с шампиона Арсенал.

New numbers unlocked 🔓 pic.twitter.com/BZNgGZf7fr — Manchester City (@ManCity) August 12, 2026

"Невероятно щастлив съм да бъда тук", каза полузащитникът пред британските медии след първата си тренировка под ръководството на Енцо Мареска.

"Момчетата ме приеха много добре и тренировката премина страхотно. Знам, че имам шанс да спечеля трофей още в първата си седмица тук. Искам да покажа на всички какво мога. Не мисля много за това, но вярвам, че през следващия сезон ще докажа на какво съм способен", каза английският национал.

Training in the Manchester sun ☀️ pic.twitter.com/VsaRa5Jnqy — Manchester City (@ManCity) August 12, 2026

Той похвали и мениджъра Енцо Мареска за вниманието, с което подхожда към детайлите, но добави, че все още не знае каква точно роля ще му възложи италианецът.

"Мога да правя от всички. Да играя добре в защита, да атакувам, така че ще дам всичко от себе си за клуба", обеща Андерсън.

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