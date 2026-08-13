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  3. Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

Емери: Загубата не носи радост, но трябва да се гордеем с представянето си

  • 13 авг 2026 | 01:44
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Наставникът на Астън Вила Унай Емери коментира поражението на своя тим от Пари Сен Жермен с 1:2 в мача за Суперкупата на Европа.

„Загубата никога не носи радост, но съм доволен от начина, по който се борихме, и как играчите се раздаваха на терена през всичките 90 минути. Що се отнася до шансовете ни за гол, трябва да се гордеем с това, което направихме днес“, заяви испанският специалист.

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„Много е важно, че младите Браян Маджо и Джордж Хемингс трупат опит в подобни мачове. Показват какво са научили благодарение на упоритата си работа. Предварително бяхме решили как ще играем в този двубой и подготвихме играчите за тези позиции", обясни испанският специалист.

Емилиано Мартинес, Езри Конса и Оли Уоткинс ще се присъединят към нас след този мач. В събота имаме последна приятелска среща. Няма да участват и в нея, но ще започнат тренировки с отбора. Искахме да им дадем четири седмици почивка, защото сезонът беше много напрегнат. Смятаме, че е по-добре да работим с играчи, които са в добра физическа форма", отбеляза Емери.

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„Като цяло можем да се гордеем с всичко, което направихме. Ще са необходими някои промени, но сме уверени в себе си“, добави Емери.

На въпрос за евентуални нови попълнения, треньорът отговори кратко: „Планира се да има още промени.“

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Снимки: Gettyimages

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