Челси иска 50 млн. паунда за нападател с един гол

Челси определи трансферната цена на нападателя Лиъм Делап, като ще иска над 50 млн. паунда от всеки клуб, който желае да го привлече за постоянно.

Според информация на журналиста Киърън Гил от „Дейли Мейл“, който се позовава на източници от клуба, „сините“ са поставили висока оценка на 23-годишния футболист. Това се случва само година след като той беше привлечен от Ипсуич срещу сумата от 30 млн. паунда.

През изминалия сезон Делап записа участие в 28 мача в Премиър лийг, в които отбеляза само един гол. Той прекарваше средно по 39 минути на терена в тези срещи.

Решението за евентуалната продажба на Делап е част от по-мащабния план на новия мениджър Чаби Алонсо. Испанският специалист възнамерява да намали значително състава на Челси, който в момента наброява 41 футболисти, като се очаква до края на трансферния прозорец да бъдат освободени 16 играчи. Сред спряганите за напускане освен Делап са още Енцо Фернандес, Николас Джаксън и Аксел Дисаси.

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Снимки: Gettyimages