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  3. Ромарио назова своите фаворити за СП, Англия не е сред тях

Ромарио назова своите фаворити за СП, Англия не е сред тях

  • 6 юни 2026 | 20:11
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Бразилската легенда Ромарио назова своите шест фаворита за спечелване на Мондиала. Световният шампион от 1994 г., който е сред десетте най-големи голмайстори в историята, смята, че има пет отбора, по-добри от Бразилия, но ясно заяви, че Англия не попада в списъка му с претенденти.

"Моите фаворити са Франция, Испания, Португалия, Аржентина, Германия и Бразилия. Англия е добър отбор, но виждам другите страни като по-добри. Харесвам Хари Кейн, [Джуд] Белингам и [Букайо] Сака. Те са умни играчи, със страхотна техника, които правят разлика. Може и да направят някакъв фурор, но не бих ги поставил сред фаворитите”, сподели той пред “Гардиън”.

Ромарио все още вярва, че петкратните шампиони от родната му Бразилия притежават специална аура, но поставя Франция, Испания, Португалия, Аржентина и Германия над тях.

Ромарио с вулгарно определение за нападателите на Бразилия
Ромарио с вулгарно определение за нападателите на Бразилия
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