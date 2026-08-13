Ман Сити отново отряза Барса и постави конкретна цена на Родри

Ръководството на Манчестър Сити е уведомило Барселона, че трябва да плати 70 млн. паунда, ако иска да привлече капитана на световния шампион Испания Родри. "Гражданите“ отхвърлиха втора оферта за халфа на стойност 51,3 млн. паунда, с допълнителни 5 млн. под формата на бонуси, смятайки я за неприемлива. Първоначалната оферта на каталунците беше в размер на 38,5 млн. паунда.

Сега от Ман Сити са определили твърда цена и предстои да се види дали Барселона ще се върне на масата за преговори, или ще изчака развитието на ситуацията с Родри, когато той се завърне в Манчестър за предсезонна подготовка в петък.

🚨 UPDATE: Barcelona's second offer has reached a total package of €60m.



Man City's response was to demand €80m, but Barça know that won't be the final figure.



Both clubs are trying to find the middle ground in the upcoming days.



— @FabrizioRomano pic.twitter.com/A25M34smFv — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 12, 2026

Английският клуб проявява интерес към халфа на Челси Енцо Фернандес като директен заместник на носителя на „Златната топка“ за 2024 г. „Гражданите“ обаче са наясно, че лондонският клуб оценява аржентинеца на 120 млн. паунда.

30-годишният Родри беше избран за най-добър играч на Световното първенство и изглежда е преодолял проблемите с контузии, които го мъчеха през последните два сезона.

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Снимки: Gettyimages