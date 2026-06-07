Почетино е доволен от характера на футболистите, показан по време на контролата с Германия

Селекционерът на националния отбор на САЩ Маурисио Почетино е впечатлен от характера на водения от него тим, показан по време на приятелския мач с Германия. Бундестима победи с 2:1, но аржентинецът похвали американските футболисти. "Като цяло беше добро представяне. Доволен съм от играта на всички. Изправихме се срещу един от най-големите отбори в света. Трябва да сме доволни от това. Опитахме да бъдем равностойни, но нямахме късмет. Мисля, че беше равностоен мач. Беше невероятно предизвикателство за нас да видим как ще реагираме, как ще покажем характер, как ще покажем сплотеност, как ще започнем да играем под напрежение", заяви Почетино пред репортери след двубоя.

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Един от домакините САЩ започва участието в група "D" на Мондиал 2026 срещу Парагвай на 12 юни в Лос Анджелис. "Изисквахме много от играчите през последните две седмици. Видях как ги претоварихме. Сега трябва да оценим натоварването и да бъдем интелигентни по начина, по който ще пристигнем за мача срещу Парагвай в най-добра форма, свежи и с още повече енергия", каза още аржентинският селекционер.

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Снимки: Gettyimages