Опасенията се потвърдиха: Ленарт Карл пропуска Световното първенство

Офанзивният халф на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл няма да може да вземе участие на предстоящото Световното първенство. 18-годишният талант получил контузия по време на тренировка с националния отбор на Германия.

Според информация на журналиста Флориан Плетенберг и други източници, диагнозата на Карл е разкъсване на мускулни влакна. Тази травма ще го извади от терените за няколко седмици, което прави участието му на Мондиала невъзможно.

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Очаква се Карл да се прибере в Мюнхен, където да протече възстановяването му.

На негово място в състава на Германия ще бъде повикан Асан Уедраого от РБ Лайпциг. През изминалия сезон той изигра 19 мача в Бундеслигата и отбеляза 4 гола.

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Снимки: Imago