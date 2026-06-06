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  3. Опасенията се потвърдиха: Ленарт Карл пропуска Световното първенство

Опасенията се потвърдиха: Ленарт Карл пропуска Световното първенство

  • 6 юни 2026 | 01:03
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Офанзивният халф на Байерн (Мюнхен) Ленарт Карл няма да може да вземе участие на предстоящото Световното първенство. 18-годишният талант получил контузия по време на тренировка с националния отбор на Германия.

Според информация на журналиста Флориан Плетенберг и други източници, диагнозата на Карл е разкъсване на мускулни влакна. Тази травма ще го извади от терените за няколко седмици, което прави участието му на Мондиала невъзможно.

Младата звезда на Байерн се контузи, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос
Младата звезда на Байерн се контузи, участието му на Мондиал 2026 е под въпрос

Очаква се Карл да се прибере в Мюнхен, където да протече възстановяването му.

На негово място в състава на Германия ще бъде повикан Асан Уедраого от РБ Лайпциг. През изминалия сезон той изигра 19 мача в Бундеслигата и отбеляза 4 гола.

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Снимки: Imago

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