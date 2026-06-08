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Томас Мюлер: Виждам паралели с Германия от ЮАР 2010

  • 8 юни 2026 | 15:13
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Германия не е сред фаворитите за титлата на световното първенство, категоричен е бившият национал и шампион от 2014 Томас Мюлер. Финалите започват в четвъртък, а Бундестимът ще срещне Кюрасао в неделя. Мюлер, част от Ванкувър, вече не играе на международно ниво. Той обаче бе на терените през 2018 и 2022, а германците отпаднаха в груповите фази на двата турнира. 

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"Виждам паралели с отбора от 2010 (когато Германия отпадна на полуфинал от шампиона Испания) повече, отколкото с този от 2014. Този състав все още не е узрял напълно и все още не са постигнали истински отборен дух. Тяхното пътешествие обаче започва едва сега. През 2014 всички знаехме, че сме много близо до пиковата ни форма", каза той, цитиран от ДПА. 

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Германия ще играе още с Кот Д'Ивоар и Еквадор в предварителната фаза, където третият отбор също продължава напред. "Не виждам къде могат да се подхлъзнат в групата си", категоричен е Мюлер. 

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Снимки: Imago

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