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Селекционерът на Кюрасао Дик Адвокаат вижда Германия като потенциален фаворит за световната титла

  • 8 юни 2026 | 15:51
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Селекционерът на Кюрасао – опитният Дик Адвокаат, е въдоушевен от възможността да започне участието на Световното първенство по футбол срещу Германия, като смята четирикратните световни шампиони като едни от основните фаворити за титлата.

„Това, че още в самото начало се изправяме срещу Германия, е фантастично“, заяви 78-годишният холандец пред dpa. „Така веднага ще разберем на какво ниво сме. Все пак ще трябва да играем срещу тях, така че по-добре да го направим още в самото начало“.

Германия и островът от Карибския басейн, където се говори нидерландски - най-малката държава, достигнала някога до световно първенство – ще се срещнат в неделя в Хюстън. Другите съперници в група "Е" са Кот д’Ивоар и Еквадор.

Адвокаат беше треньор на Борусия (Мьонхенгладбах) от сезон 2004/05 в продължение на година и половина в Бундеслигата, изпитва голямо уважение към отбора на Германия и към целия германски футбол.

„Разбира се, че Германия е явен фаворит в групата! Те все още са велика футболна нация", допълни опитният 78-годишен специалист и обясни защо ги добавя и като фаворит за спечелването на цялото световно първенство. „Испания, Франция, Германия и Нидерландия са моите фаворити“, каза Адвокаат.

Опитният треньор може да разбере защо Нагелсман е върнал 40-годишния Мануел Нойер отново в националния отбор, въпреки оттеглянето на опитния вратар ветеран.

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„За вратар възрастта не играе толкова голяма роля. Той е преживял доста неща, имал е някои контузии. Но той все още е вратар от световна класа, което доказа отново наскоро в Шампионската лига срещу Реал Мадрид“, отбеляза специалистът, който заведе Кюрасао на първото им Световно първенство. Той се оттегли от поста точно преди началото на Световните квалификации, но после се върна и сега в САЩ, Канада и Мексико ще бере плодовете от труда си.

Адвокаат е специалист, който има солидна биография, но и солидно географско присъствие на планетата. Водил е националните отбори на родината си Нидерландия, ОАЕ, Южна Корея, Белгия, Русия, Сърбия и Ирак, както и множество клубове, сред които личат ПСВ Айндховен, Фейенорд и Фенербахче.

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