В Испания потвърдиха: Флорентино Перес е новият стар президент на Реал

Флорентино Перес победи Енрике Рикелме в изборите за президент на Реал Мадрид, които се проведоха тази неделя във Валдебебас, потвърдиха от испанския вестник "Marca". Малко след 0:30 часа местно време мадридският бизнесмен получи потвърждение за победата си, която повечето социологически проучвания сочеха за сигурна. Въпреки това тя трябваше да бъде затвърдена предвид силната кандидатура на неговия съперник, който се утвържди като солидна бъдеща опозиция и алтернатива за президентския пост в лицето на Енрике Рикелме.

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🔥 Florentino Pérez gana las elecciones a la presidencia del Real Madrid y seguirá hasta 2030 como presidente del club blanco pic.twitter.com/5UJf2e6ceV — Diario SPORT (@sport) June 7, 2026

За това обаче ще трябва да се изчака поне до 2030 г., когато изтича мандатът, който Флорентино поднови след ясната си победа на изборите. Тази победа беше прогнозирана през целия неделен ден от екзитполовете на различните медии, проведени във Валдебебас. Това бяха първите избори в клуба от 2006 г. насам, а опонентът Рикелме подчерта специално значението на това, че е имало опонент този път в надпреварата, а не е имало мнимо състезание с "един кон".

Рикелме поздрави Флорентино за очертаващата се победа

Това са третите избори, спечелени от Флорентино. Той загуби при първия си опит да оглави клуба през 1995 г. срещу Рамон Мендоса, но след това триумфира през 2000 г. срещу Лоренсо Санс с 55% от гласовете, като тогава решаващ се оказа вотът по пощата. През 2004 г. той отново спечели убедително, този път с над 90% от гласовете.

Сериозна избирателна активност на изборите в Реал Мадрид

След завръщането си в клуба през 2009 г., последвало бурното напускане на Рамон Калдерон, тазгодишните избори са първите, в които Флорентино беше принуден да участва. Той нямаше съперник при завръщането си, нито в последвалите изборни процеси през 2013, 2017, 2021 и 2025 г., когато не се появи алтернативна кандидатура и не се наложи провеждане на вот.

Екзитполовете поставят Флорентино начело с убедителна преднина

Настоящият му мандат изтичаше през 2029 г., но 79-годишният ръководител реши да свика избори преди месец след много негативен спортен сезон, в който имиджът на клуба също беше накърнен. Той обяви намерението си да насрочи избори на взривоопасна пресконференция на 12-ти май, малко след като MARCA разкри за сбиване в съблекалнята между Валверде и Чуамени.

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На същата пресконференция Флорентино вече намекна за кандидатурата на Енрике Рикелме, който в крайна сметка потвърди участието си в изборите, след като сформира екип в рекордно кратки срокове. Предизборната кампания, която започна с уважение между двамата кандидати, се изостри през последните дни с взаимни обвинения, както и с обичайната битка с имена на потенциални трансфери.

Решителен ден на избор за Реал Мадрид: двамата кандидати вече гласуваха

Флорентино спечели тази битка, залагайки на кандидатурата си на обещания да привлече в спортнотехническия екип имена като Жозе Моуриньо, Ибрахима Конате и Дензъл Дъмфрис, които бяха потвърдени по време на кампанията. Въпреки това той си пази и коз под формата на „галактико“, който обеща да разкрие този вторник, с оферта от 150 млн евро за играч, който може да бъде Майкъл Олисе.



Снимка: "Marca"

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