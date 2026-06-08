Бруталният Пепе също се завръща в Реал Мадрид

Прочулият се с грубата си игра бивш защитник Пепе влиза в щаба на Жозе Моуриньо в Реал Мадрид като помощник треньор, съобщават редица издания в Испания и Португалия. 43-годишният португалецът ще помага на Специалния във втория му престой на “Бернабеу”, който стартира сега след преизбирането на Флорентино Перес за президент. Пепе спря с футбола преди две години.

Кеплер Лаверан Лима Ферейра, известен във футбола като Пепе, пристигна в Реал Мадрид от Порто и между 2007 и 2017 г. беше един от „войниците“ на Жозе Моуриньо по време на епичните сезони срещу историческия отбор на Барса, воден на терена от Лионел Меси.

Пепе беше отличен централен защитник – бърз, решителен и тактически безупречен, но понякога играеше с изключителна твърдост, която водеше до изгонвания заради грубите му влизания. Най-сериозният инцидент се случи в мача Реал Мадрид-Хетафе през сезон 2008/09. На 21 април 2009 г. той стъпи върху съперниковия играч Хавиер Каскеро в наказателното поле, а в последвалия сблъсък след отсъдената дузпа и червения картон удари в лицето и друг противников футболист – Хуан Анхел Албин. Беше наказан с десет мача лишаване от състезателни права.

Welcome back to Real Madrid Pepe!



You have been dearly missed 🇵🇹👏pic.twitter.com/isW0xzugp5 — LLF (@laligafraudss) June 7, 2026

Два сезона по-късно Моуриньо пое треньорския пост на „белите“ и Пепе се превърна в един от неговите преторианци в двубоите срещу Барса, в които прехвърчаха искри както на терена, така и извън него. Централният защитник на мадридчани беше един от главните герои в най-напрегнатите моменти. Отвъд тази по-тъмна страна, е неоспорим футболният талант на португалския национал от бразилски произход (Масейо, Алагоас, 26 февруари 1983 г.), който притежава визитка, пълна с титли. Сред тях се открояват Евро 2016 и Лигата на нациите 2019 с Португалия, както и трите трофея от Шампионската лига (2013/14, 2015/16 и 2016/17) с Реал Мадрид, достигайки общо 29 отличия с националния отбор, двата си периода в Порто и престоя в Реал Мадрид.

Жозе Моуриньо се захваща с Реал Мадрид

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