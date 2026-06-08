Флорентино още води, възникна напрежение покрай анулирани бюлетини

Изборите за президент на Реал Мадрид навлязоха в нова фаза след затварянето на урните във Валдебебас. Флорентино Перес остава фаворит за нов мандат начело на клуба, но преброяването бе съпътствано от напрежение заради анулирани бюлетини и оспорени гласове по пощата. Според информация в испанските медии около 400 гласа в полза на Перес са били анулирани заради проблем с двоен печат. От щаба на неговия опонент Енрике Рикелме твърдят, че са оспорени още голям брой гласове от вота по пощата, което доведе до забавяне на преброяването.

Real Madrid : grosse polémique après l’invalidation de 400 bulletins pour Pérezhttps://t.co/hAO3rQolmm — Foot Mercato (@footmercato) June 7, 2026

Въпреки спора около част от бюлетините лагерът на Флорентино Перес остава спокоен. Според близки до действащия президент тези 400 гласа няма да променят крайния изход от вота, тъй като очакванията са той да спечели с над 65% подкрепа. Според екзитполовете, които пристигнаха непосредствено след края на изборния ден, Перес имаше смазваща преднина от 65,95%, докато Рикелме бе получил едва 34,05% от вота. Подобна картина показват и междинните информации от преброяването, като според Onda Cero при около 40% обработени гласове Перес е с приблизително 69%, а Рикелме – с около 31%. От щаба на действащия президент са още по-големи оптимисти и дори очакват да получи подкрепа от 70%.

От страна на Енрике Рикелме тонът е по-предпазлив. Кандидатът обяви, че ще изчака преброяването на всички гласове, преди да направи окончателен коментар.

„Чакаме да бъдат преброени всички гласове. Забавянето е по-голямо от очакваното. Някои от гласовете по пощата бяха оспорени и след около час, когато излязат резултатите, ще говорим“, заяви Рикелме.

Испанските медии съобщават, че неговият щаб е оспорил сериозен брой бюлетини за Перес, докато в обратната посока също има оспорени гласове срещу кандидатурата на Рикелме. Официалните резултати се очакват след приключване на пълното преброяване, но към момента всички предварителни данни сочат, че Флорентино Перес върви към преизбиране. Интригата остава около окончателните проценти и около това дали спорът с анулираните и оспорени бюлетини ще доведе до нови реакции след края на изборната нощ.

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