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От ПСЖ са заели ясна позиция относно слуховете, свързващи Витиня и ЖОао Невеш с Реал

  • 7 юни 2026 | 20:38
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От Пари Сен Жермен нямат намерение да се разделят с двете си звезди в полузащитата в лицето на Витиня и Жоао Невеш, съобщава италианският журналист Фабрицио Романо в неделя. Ръководството на европейския клубен шампион от последните два сезона е заело ясна позиция на фона на появилите се в последните дни слухове за интерес на Реал Мадрид към двамата. Невеш и Витиня категорично не са за продажба, сигурни са в парижкия клуб. Португалските национали се считат за ключова част от проекта на ПСЖ. Невеш и Витиня имат основна заслуга за успехите на парижани през последните две кампании, когато бяха спечелени две титли на Франция, един път купата на страната, както и два трофея в Шампионската лига, Сепуркупата на Европа и Междуконтиненталната купа.

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Снимки: Gettyimages

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