Ето как Моуриньо реагира на изборната победа на Перес

Жозе Моуриньо, сподели реакцията си на победата на Флорентино Перес на президентските избори в Реал Мадрид

🚨💣 José Mourinho: “Yes, Florentino Pérez won. Of course”. pic.twitter.com/oWCRPj8iia — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 7, 2026

„Да, Флорентино Перес спечели. Разбира се“, коментира Моуриньо във видео, публикувано в социалните мрежи.

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Перес победи испанския бизнесмен Енрике Рикелме, и ще продължи да управлява клуба до 2030 г. Това ще бъде осмият му пореден мандат на поста, а вчерашният вот бяха първите избори в клуба от 2006 г. насам.

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Жозе Моуриньо пък бе фаворитът за старши треньор на “кралете”, ако Перес спечели изборите, така че вече се очаква до дни официално Специалния да акостира на “Сантиаго Бернабеу”.

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