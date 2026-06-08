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  3. Ето как Моуриньо реагира на изборната победа на Перес

Ето как Моуриньо реагира на изборната победа на Перес

  • 8 юни 2026 | 08:37
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Ето как Моуриньо реагира на изборната победа на Перес

Жозе Моуриньо, сподели реакцията си на победата на Флорентино Перес на президентските избори в Реал Мадрид

„Да, Флорентино Перес спечели. Разбира се“, коментира Моуриньо във видео, публикувано в социалните мрежи.

В Испания потвърдиха: Флорентино Перес е новият стар президент на Реал
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Перес победи испанския бизнесмен Енрике Рикелме, и ще продължи да управлява клуба до 2030 г. Това ще бъде осмият му пореден мандат на поста, а вчерашният вот бяха първите избори в клуба от 2006 г. насам.

Флорентино обеща 16-а европейска титла след смазващата победа на изборите
Флорентино обеща 16-а европейска титла след смазващата победа на изборите

Жозе Моуриньо пък бе фаворитът за старши треньор на “кралете”, ако Перес спечели изборите, така че вече се очаква до дни официално Специалния да акостира на “Сантиаго Бернабеу”.

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