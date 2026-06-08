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Рикелме поздрави Флорентино за очертаващата се победа

  • 8 юни 2026 | 02:02
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Около полунощ испанско време все още няма обявени официални резултати за избора на президент на Реал Мадрид, но по всички екзитполове и предварителни данни, съобщени от испанските медии, очертаващият се победител е Флорентино Перес. Това призна и в последното си изказване неговият опонент Енрике Рикелме, който коментира не толкова почти сигурното си поражение, колкото необходимостта от наличието на президентски вот, какъвто нямаше в продължение на цели 20 години.

“Искам да поздравя Флорентино за кандидатурата и победата му. Реал Мадрид обаче няма да издържи още 20 години без избори. Трябва да продължим да поставяме членовете в центъра на всичко. Благодаря ви много на всички. С цялото си уважение протягам ръка към Реал Мадрид и неговия президент”, коментира Рикелме.

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