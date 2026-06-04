Флорентино Перес потвърди голямата новина за Моуриньо

В сряда вечерта, около полунощ, президентът на Реал Мадрид Флорентино Перес потвърди, че Жозе Моуриньо ще бъде следващият старши треньор на отбора, ако той спечели изборите. Съобщението беше направено по находчив начин, чрез кратък видеоклип, под формата на предизборна кампания, в който Моуриньо е облечен с фланелката на столичния отбор.

Ако настоящият шеф на мадридчани спечели изборите в края на тази седмица, тогава Моуриньо ще бъде назначен на поста.

В сряда вечерта се появи клип в предаването „El Hormiguero“, в който Жозе Моуриньо се появява, облечен с фланелка на Реал Мадрид и произнася кратко, но категорично послание: „Да“, знак, че той е само на един подпис разстояние от това да стане старши треньор на отбора.

🚨🚨 BREAKING: JOSE MOURINHO OFFICIALLY ANNOUNCED BY FLORENTINO PEREZ.pic.twitter.com/X15nxQ0xic — Madrid Zone (@theMadridZone) June 3, 2026

Ако Перес спечели изборите, Моуриньо ще се завърне в Реал Мадрид, отбор, който е тренирал преди 13 години.

Жозе Моуриньо бе треньор на „галактическите“ в периода 2010-2013 г., през който спечели една титла в Ла Лига, една Купа на Краля и една Суперкупа на Испания. Реал се завърна на полуфиналите на Шампионската лига с Моуриньо, като три пъти беше близо до финала.

„MOUcha historia por hacer“ беше играта на думи, използвана от Перес в предизборната кампания. Оригиналният вариант би бил „Mucha historia por hacer“, преведено като „Има още много история за писане“, като в началото е вмъкната част от името на треньора, който има големи шансове да поеме отбора това лято.

„Докато по телевизията говорят и говорят и говорят...“, започва видеоклипът, призовавайки за гласуване за Флорентино Перес за следващите четири години мандат.

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Снимки: Imago